Экс-жена Олега Кензова ответила на его реакцию:"Хочу, чтобы люди знали правду"

История еще не закончена

Буквально вчера фанатов Олега Кензова шокировало признание его экс-жены о том, что певец прибегал к домашнему насилию. Однако вслед за этим Олег Кензов отреагировал на обвинения бывшей супруги в телефонном разговоре с журналистами программы "Зірковий шлях". Артист назвал злость причиной подобных заявлений своей экс-жены.

"Это неправда. Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая жена говорила что-то нормальное на мужчину, который ее бросил", – сказал певец.

Увидев ответ своего экс-супруга, Наталия Ярмоленко, известная как DJ Madonna, решила "пролить свет" со своей стороны и побеседовала с подписчиками в Instagram-Stories. Наталия Ярмоленко сообщила, что до этого дважды была в браке и не говорила плохо ни об одном из мужей, намекнув, что реакция певца была неправдивой.

DJ Madonna Фото: instagram.com/_dj__madonna

Наталия Ярмоленко записала серию видео, в которых призналась, что у нее нет сил поскольку переживает все снова, когда рассказывает эту страшную историю. Для Наталии, по ее словам, это был серьезный шаг, поэтому она не появлялась в Instagram несколько дней.

"У меня очень много сообщений в директ. У меня уже два дня стоит какая-то непонятная машина под домом. Как будто кого-то караулит. Я хочу ошибаться. Но у меня есть очень большая поддержка, поэтому я не боюсь. И продолжение этой истории следует и я хочу, чтобы люди знали правду. Спасибо всем, кто мне верит потому что я люблю правду и на таком не хайпятся", – сказала экс-жена Олега Кензова.

DJ Madonna отреагировала на заявление Олега Кензова Фото: instagram.com/_dj__madonna

По всей видимости, это действительно не конец истории и новые детали могут появиться очень скоро.

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