Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-жена Олега Кензова ответила на его реакцию:"Хочу, чтобы люди знали правду"

Сегодня, 15:09

История еще не закончена

Буквально вчера фанатов Олега Кензова шокировало признание его экс-жены о том, что певец прибегал к домашнему насилию. Однако вслед за этим Олег Кензов отреагировал на обвинения бывшей супруги в телефонном разговоре с журналистами программы "Зірковий шлях". Артист назвал злость причиной подобных заявлений своей экс-жены.

"Это неправда. Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая жена говорила что-то нормальное на мужчину, который ее бросил", – сказал певец.

Увидев ответ своего экс-супруга, Наталия Ярмоленко, известная как DJ Madonna, решила "пролить свет" со своей стороны и побеседовала с подписчиками в Instagram-Stories. Наталия Ярмоленко сообщила, что до этого дважды была в браке и не говорила плохо ни об одном из мужей, намекнув, что реакция певца была неправдивой.

DJ Madonna
DJ Madonna
Фото: instagram.com/_dj__madonna

Наталия Ярмоленко записала серию видео, в которых призналась, что у нее нет сил поскольку переживает все снова, когда рассказывает эту страшную историю. Для Наталии, по ее словам, это был серьезный шаг, поэтому она не появлялась в Instagram несколько дней.

"У меня очень много сообщений в директ. У меня уже два дня стоит какая-то непонятная машина под домом. Как будто кого-то караулит. Я хочу ошибаться. Но у меня есть очень большая поддержка, поэтому я не боюсь. И продолжение этой истории следует и я хочу, чтобы люди знали правду. Спасибо всем, кто мне верит потому что я люблю правду и на таком не хайпятся", – сказала экс-жена Олега Кензова.

DJ Madonna отреагировала на заявление Олега Кензова
DJ Madonna отреагировала на заявление Олега Кензова
Фото: instagram.com/_dj__madonna

По всей видимости, это действительно не конец истории и новые детали могут появиться очень скоро.

DJ Мадонна рассказала о непростых отношениях с Кензовым – смотрите сюжет:

Ранее стало известно, что Джонни Депп проиграл судебное дело против газеты, в которой его назвали "человеком, избивающим жену".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка Гарик Бирча признался, почему до сих пор не женился EL Кравчук рассказал, почему до сих пор не стал отцом
шоу-бизнес Олег Кензов
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Вагітна Ратаковскі повністю оголилася
Вагітна Ратаковскі повністю оголилася

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии: "Я вытирала кровь на полу"

Вчера, 15:05Fun

Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

Вчера, 13:27Food

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

Вчера, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Вчера, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Вчера, 05:55Fun

Как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

Вчера, 05:05Events

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 ноябряШоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

3 ноябряFood

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

3 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

2 ноябряШоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

2 ноябряАнонс

Ток-шоу "Говорить Україна" раскроет семейные тайны звездного хореографа

2 ноябряШоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

Новости партнеров

Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Ради кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Что из средств защиты лучше всего предохраняет от коронавируса
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Ученые назвали витамин, способный снизить риск смерти от КОВИД
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020
10 обязательных для приобретения платьев на осень 2020

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять