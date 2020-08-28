Экс-жена Орландо Блума поздравила его с рождением дочери: "Так рада за вас"

Керр оставила свой комментарий на странице Блума в соцсети

Бывшая жена актера Орландо Блума, австралийская супермодель Миранда Керр поздравила его и Кэти Перри с рождением их дочери.

Свой комментарий Миранда оставила под постом Орландо в Instagram, где он сообщает о рождении дочки Дэйзи.

"Так рада за вас, ребята. Жду не дождусь встречи с ней", – написала Миранда.

Фото: Instagram Орландо Блума

Похоже, что они с Блумом после развода остались в хороших отношениях, что вызвало бурную реакцию у поклонников экс-пары, которые явно не ожидали комментария от Керр.

"Не все отношения заканчиваются плохо", "Вы же бывшие!", "Как мило", "Вполне здравая реакция", "Идеал бывшей жены", "Это так мило", – написали подписчики Блума в ответ на комментарий Миранды.

Орландо Блум и Миранда Керр Фото: Getty Images

Отметим, что Миранда Керр и Орландо Блум были женаты с 2010 по 2013 год. В январе 2011 года у них родился сын Флинн, которому сейчас девять лет. С мая 2017 года Миранда замужем за миллиардером, создателем SnapChat Эваном Шпигелем. Пара воспитывает двоих общих сыновей.

О личной жизни Орландо Блума смотрите в видеосюжете:

О том, что у Перри и Блума будет ребенок, стало известно в марте этого года.

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