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Экс-жена Павлика резко ответила на обвинения Репяховой: "Не знаю, сколько дней или месяцев осталось сыну жить"

Сегодня, 18:25

Лариса утверждает, что 25-летняя девушка намеренно ее уничтожает

Бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика и мать их 21-летнего онкобольного сына резко высказалась в сторону молодой супруги украинского певца. Напомним, 25-летняя Екатерина Репяхова заявила, что Лариса угрожает их семье судом. Мол, ей не понравилось, что девушка раскрыла в социальной сети детали болезни ее сына Павла. Также новоиспеченная супруга Павлика добавила, что у нее больше нет терпения и она устала от постоянных угроз женщины.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Но у третьей жены музыканта своя версия ситуации. На личной странице в Facebook Лариса Созаева утверждает, что Репяхова планомерно уничтожает ее с сыном Павлом.

Экс-жена Виктора Павлика Лариса
Экс-жена Виктора Павлика Лариса
Фото: facebook.com/Лора-Созаева

"Молодая жена Виктора Павлика планомерно уничтожает нас с сыном и делает все, чтобы мы пострадали... Молодое ничтожество выносит на публику то, что придя домой рассказывает ей Виктор. Мы с сыном не давали никакого права чужому нам человеку рассказывать то, что происходит в нашем доме. Виктор Павлик занял позицию страуса и позволяет все, что ей вздумается. Благодаря СМИ девочка возомнила из себя знаменитость... Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось моему сыну жить, и в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном", – написала Лариса.

Более подробно о переносе четвертой свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Также она обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей найти способы защититься. Также Лариса добавила, что удалит этот пост, как только Екатерина Репяхова публично извиниться перед ней.

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Напомним, 21-летний Павел Павлик не отказался от лечения и не собирается опускать руки. Он просто на время отказался от химиотерапии, так как его организму нужно восстановиться.

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Источник: facebook.com/Лора-Созаева
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