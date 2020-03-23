Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"С кем мои дети": экс-жена Полиграфа ШарикоFF показала его с другой женщиной

Полина Ололо опубликовала видео, на котором ее бывший супруг запечатлен с незнакомкой

Валерия Ильченко
Сегодня, 10:37

В конце февраля бывшая супруга Сергея Пархоменко, известного как шоумен Полиграф ШарикоFF, Полина Ололо заявила, он отобрал у нее детей. По словам девушки, в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает их общих сыновей Марка и Платона, и препятствует встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся дети, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

Полина Ололо с детьми
Полина Ололо с детьми
Фото: instagram.com/polina_lola

А на днях Полина Ололо опубликовала видео, на котором Сергей Пархоменко в компании девушки заехал на автозаправку, находящуюся на трассе Ровно – Сарны – Житковичи (Беларусь). При этом детей с ними не было. Полина Ололо возмутилась не только тем, что ее сыновья находятся с посторонними людьми и не известно, в какой стране, но и тем, что ее бывший супруг игнорирует просьбу президента Украины минимизировать контакты с людьми.

INSTAGRAM

"Вчера мне прислали видео. На нем Пархоменко Сергей разъезжает на своем автомобиле по городу Ровно (Украина). Яркий автомобиль Aston Martin привлёк внимание, проезжающих мимо ребят. На видео хорошо видно пассажирку на правом сидении, а еще непристегнутые ремни безопасности... но я не об этом. Помогите решить задачку со звездочкой: 1. Если Он с Ней, с кем МОИ ДЕТИ? 2. Если Он, имея белорусский паспорт, заправляет полный бак на стратегической трассе Рівне — Сарни — Житковичі (Білорусь), в какой стране МОИ ДЕТИ? 3. Если Он игнорирует требование Президента Украины о карантине и продолжает встречаться с людьми.. здоровы ли МОИ ДЕТИ?", – написала Полина и отметила Владимира Зеленского и первую леди.

Напомним, ранее Полина Ололо также рассказала о том, как жестко Сергей Пархоменко наказывает детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Черты Барских": Миша Романова впервые показала лицо сына Елена Войченко и Владимир Остапчук трогательно поздравили сына с днем рождения: фото, видео Снежана Бабкина показала старшего сына после тяжелой болезни: фото
Серега дети звезд разводы звезд Полиграф ШарикоFF Полина Ололо
Реклама

Новости партнеров

Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Звезда
Звезда "Великолепного века" поразила сменой имиджа. Фото

Популярные статьи

Вчера, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Вчера, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Вчера, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

Вчера, 08:00Fun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

20 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

20 мартаFun

157-летний пароход после крушения природа превратила в остров: невероятное видео

20 мартаТехно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

20 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

20 мартаПсихология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

20 мартаWellness

Коронавирус: что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения

20 мартаАфиша

Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

Новости партнеров

Чистим гранат от кожуры за 30 секунд
Чистим гранат от кожуры за 30 секунд
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Вареная колбаса в бутылке: делаем из курицы за 40 минут
Зірка
Зірка "Величного століття" Бурак Озчивит помітно постарів
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Сырная намазка вместо масла за 10 минут
Любимая каша Петра I: перловка по дворянскому рецепту
Любимая каша Петра I: перловка по дворянскому рецепту