"С кем мои дети": экс-жена Полиграфа ШарикоFF показала его с другой женщиной

Полина Ололо опубликовала видео, на котором ее бывший супруг запечатлен с незнакомкой

В конце февраля бывшая супруга Сергея Пархоменко, известного как шоумен Полиграф ШарикоFF, Полина Ололо заявила, он отобрал у нее детей. По словам девушки, в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает их общих сыновей Марка и Платона, и препятствует встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся дети, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

А на днях Полина Ололо опубликовала видео, на котором Сергей Пархоменко в компании девушки заехал на автозаправку, находящуюся на трассе Ровно – Сарны – Житковичи (Беларусь). При этом детей с ними не было. Полина Ололо возмутилась не только тем, что ее сыновья находятся с посторонними людьми и не известно, в какой стране, но и тем, что ее бывший супруг игнорирует просьбу президента Украины минимизировать контакты с людьми.

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"Вчера мне прислали видео. На нем Пархоменко Сергей разъезжает на своем автомобиле по городу Ровно (Украина). Яркий автомобиль Aston Martin привлёк внимание, проезжающих мимо ребят. На видео хорошо видно пассажирку на правом сидении, а еще непристегнутые ремни безопасности... но я не об этом. Помогите решить задачку со звездочкой: 1. Если Он с Ней, с кем МОИ ДЕТИ? 2. Если Он, имея белорусский паспорт, заправляет полный бак на стратегической трассе Рівне — Сарни — Житковичі (Білорусь), в какой стране МОИ ДЕТИ? 3. Если Он игнорирует требование Президента Украины о карантине и продолжает встречаться с людьми.. здоровы ли МОИ ДЕТИ?", – написала Полина и отметила Владимира Зеленского и первую леди.

Напомним, ранее Полина Ололо также рассказала о том, как жестко Сергей Пархоменко наказывает детей.

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