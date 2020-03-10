Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его любовницу

У Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжается бракоразводный процесс

Бывшая жена Владимира Остапчука – Елена Войченко впервые прокомментировала его любовницу! Месяц назад журналисты программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассекретили новую пассию шоумена. Вероятно, это 33-летняя нотариус Кристина, с которой Владимир постоянно выкладывает одинаковые сторис в Instagram. Но странно, что он до сих пор не представил возлюбленную официально.

"Со стороны девушки мне все понятно – она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему", – прокомментировала Елена.

Елена Войченко Фото: instagram.com/olenavoychenko

Также Елена призналась, как относится к недавнему скандалу, связанному с ее бывшим. Напомним, что на днях на концерте группы KAZKA Остапчук позволил себе со сцены посоветовать нынешним представителям Украины на "Евровидении-2020" группе Go_A не ехать на конкурс, ведь уже понятно, что победит представитель России – известная группа Little Big. Но и это не все, чем возмутил шоумен зрителей! Вот что написала на своей странице в Facebook одна из посетительниц шоу!

"Я даже не знаю, от чего меня воротит больше – от русскоязычного конферанса перед концертом KAZKA или от его "шуток", что Евровидение – это конкурс "для геев и инвалидов", – цитата Натальи Хантер.

Вспомнил ведущий и певца MELOVIN, который в 2018-м выступал на "Евровидении", назвав звезду "терминатором с жидким глазом". Интересно, что MELOVIN и группа Go_A имели честь вживую услышать речь шоумена, ведь сидели в зале. Также в своем "шутливом" стендапе, Владимир пошутил и о собственном разводе, благодаря которому у него прибавилось подписчиков в соцсетях.

"Для меня есть странным то, что человек пиарится на этом или что-то делает. Но опять же это не мой выбор. Человек хочет так, поэтому пусть делает, как хочет", – говорит экс-жена Владимира.

Кстати, сам Остапчук признал, что повел себя не очень корректно, и извинился перед возмущенными людьми на своей странице в Facebook.

"После двух дней размышлений, поставив себя на место тех, кого мог оскорбить, я понял насколько больно могли ранить слова и термины, которые я легкомысленно, не задумываясь, в юмористическом кураже, произнес", – написал ведущий.

Напомним, что сейчас у Владимира Остапчука и Елены Войченко продолжается бракоразводный процесс. У пары двое несовершеннолетних детей, и именно это замедляет развод.

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где будут находиться, кто будет финансово и каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир здесь не хочет никакой официальной ответственности брать на себя. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения", – рассказала Войченко.

Сейчас, по словам Елены, у ее бывшего нет времени на детей. Последний раз они виделись полторы недели назад.

"Он присылает сообщение, иногда звонит. Преимущественно для того, чтобы сказать, что он занят. И вот так. Ну, человек работает", – делиться переживаниями Елена.

Напомним, ранее Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе.

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