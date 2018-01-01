Экс-звезда Playboy выпала с 25 этажа вместе с ребенком

Вероятнее всего, Стефани Адамс совершила самоубийство

Стефани Адамс. Фото из открытых источников

Бывшая модель журнала Playboy погибла вместе со своим семилетним сыном в Нью-Йорке. Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли после падения из окна отеля Готэм в Нью-Йорке. Известно, что Стефани зарегистрировалась в отеле вечером, 17 мая, сообщает BBC-Украина.

Экс-звезда сняла пентхаус-люкс, который находится на 25 этаже. Как сообщила журналистам местная полиция, в пятницу, 18 мая, женщина вместе с ребенком пролетели 23 этажа и разбились насмерть на балконе второго этажа во внутреннем дворе отеля. Полиция завела дело и расследует все обстоятельства гибели Стефани Адамс и ее ребенка.

Отель Готэм

Американские СМИ, ссылаясь на радиопереговоры полицейских, сообщают, что вероятнее всего женщина совершила самоубийство. Стефани Адамс стала звездой журнала Playboy в ноябре 1992 года. Тогда Адамс получила титул Мисс Playboy. Кроме того, известно, что в тот период ее связывали отношения с известным актером Робертом Де Ниро.

Позже Адамс вышла замуж за владельца клиники мануальной терапии Чарльза Николаи и родила ему сына. Через несколько лет пара рассталась и на данный момент женщина судилась с бывшим мужем за опекунство над сыном. Последнее судебное заседание состоялось в Верховном суде Манхеттена, в среду, 16 мая.

Стефани Адамс хотела получить разрешение на поездку со своим сыном в Европу, где они собирались провести отдых с ее новым бойфрендом. Но судья в разрешении отказал и запретил вывозить ребенка из страны. Как указано на сайте погибшей модели, она была автором книг о философском течении нью-эйдж и астрологических календарей.

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