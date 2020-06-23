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Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: кто будет петь из звезд и чем будут удивлять

Торжество состоится в Киеве 12 августа

20 мая герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Из-за карантина влюбленные были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа, чтобы все гости из-за границы смогли разделить с ними праздник. А вот роспись состоялась, как и планировалось, в мае

Отметим, что это первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя.

В рамках проекта Сегодня.Lifestyle MARRY ME IN 2020! молодожены рассказали, как будет проходить их самый счастливый день, кто будет петь на свадьбе, а также во сколько нынче обойдется торжество в условиях пандемии COVID-19.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

По словам влюбленных, свадьба состоится на крыше с видом на Киев. Из декораций – множество лампочек и огней. На праздник Никита с Дашей пригласили только родных и близких друзей – 68 человек.

"У нас будет очень много огней, лампочек, потому что слоган нашей свадьбы – "Любовь среди огней большого города". Все будет проходить на крыше с видом на город, будет очень красиво. На нашу свадьбу приглашены 68 человек – и это только родственники и друзья. мероприятие будет сопровождать музыкальный бэнд, у нас будет заводной ведущий, церемониймейстер, которая должна просто всех растрогать до слез, когда мы будем говорить друг другу клятвы", – делится Квиткова.

Из приглашенных артистов будут петь группа KAZKA и, возможно, Ирина Билык. Но с ними Никита Добрынин еще ведет переговоры.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"С Ириной Билык у нас отдельная история. Она смотрела проект "Холостяк", мы с ней были заочно знакомы. Затем увиделись в заведении, дружили в Facebook, и как-то она мне написала, мол, я в курсе, когда у вас будет свадьба, поверь, от меня будет подарок – я обязательно спою песню. Мне было безумно приятно, потому что Ирина Билык нам очень симпатична, и для нас это честь", – рассказывает Никита.

Говоря о бюджете свадьбы, молодожены готовы потратить несколько десятков тысяч долларов. Изначально Добрынин и Квиткова рассчитывали исключительно на свои финансы, чтобы не брать кредит или денег у родителей: "Мы готовы были вложить несколько десятков тысяч долларов, не учитывая некоторые другие затраты. Но это такой костяк. Мы понимаем, что будет гораздо больше, но во время карантина не хочется влезать в непонятные бюджеты. Мы просто хотели такую свадьбу, которую можем себе позволить – не брать денег у родителей и тем более кредит (наслышаны и о таком)".

А вот медовый месяц Никите и Даше пришлось отменить. Девушка решила сделать подарок любимому и купила билеты в Нью-Йорк, но из-за карантина поездка так и не состоится. Поэтому пока молодожены не знают, куда поедут отдыхать после свадьбы.

Также предлагаем посмотреть первые фото с церемонии бракосочетания Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.

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