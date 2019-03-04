Экслюзив. Сэмюэл Л. Джексон: "Главное — это не слишком серьезно относиться к герою"

Актер рассказал о своей роли и признался, что иногда покупает комиксы

Самюэл Л. Джексон Фото: пресс-служба

Накануне премьеры фильма "Капитан Марвел" (в кинотеатрах с 7 марта) исполнитель роли Ника Фьюри, знаменитый голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон в интервью "Сегодня" рассказал о том, почему снова сыграет этого персонажа, о таланте Камбербэтча и об ответственности за героев.

Впервые актер Сэмюэл Л. Джексон дебютировал в роли Ника Фьюри в "Железном человеке" в 2008 году, появившись на экране после... финальных титров. Затем он появился в семи последующих фильмах киновселенной Marvel, а в этом году выйдет сразу три картины — "Капитан Марвел", "Мстители: Финал" и "Человек-паук: Вдали от дома", где Джексон снова воплотит этого вымышленного супергероя.

Самюэл Л. Джексон Фото: пресс-служба

— Мистер Джексон, сразу скажу, что не являюсь поклонницей фильмов, снятых по комиксам. Но любой новый блокбастер производства Marvel — это всегда большое событие в мировом кинематографе, поэтому его смотрят даже такие зрители, как я. Сами вы являетесь поклонником комиксов?

— Конечно! Я их до сих пор покупаю, когда вижу что-то интересное. В мире много людей, которые вовлечены в эту мифологию, и буквально живут в этой вселенной под названием Marvel. Люди проводят долгие часы в магазинах комиксов, и это прекрасно. Более того: иногда мне кажется, что поклонники даже лучше нас самих, актеров, знают, как устроена эта вселенная. Поэтому, готовясь к роли, я тоже погружаюсь в эту мифологию полностью и целиком, на время откладывая все другие книги и сценарии. Ведь если зрители увидят какую-то неточность в деталях, начнутся невероятные споры и шумиха в соцсетях. Поклонники очень критичны в этом плане, они не прощают актерам ошибки.

Актеры фильма "Капитан Марвел" Фото: пресс-служба

А вообще Marvel разработал уникальный способ проявления характера персонажей в самых разных ситуациях, поэтому играть таких героев всегда интересно. Мало того что события в фильмах приковывают все внимание, в них всегда есть место юмору. Это позволяет зрителям одновременно испытывать удовольствие от силы супергероев, которые бесконечно попадают в опасные ситуации, и вдоволь посмеяться — ведь поводов улыбнуться, поверьте, будет достаточно.

— В процессе подготовки к этой роли, что нового вы узнали о своем персонаже Нике Фьюри?

— Ник Фьюри — невероятный мастер-манипулятор. Это и есть его суперсила. Он знает, как объединять людей и манипулировать ими, чтобы заставить их делать то, что нужно во имя большого блага.

В фильме "Капитан Марвел" главная фишка в том, что у меня наконец-то два глаза (улыбается). А сложность заключается в том, что события происходят на несколько десятилетий раньше, поэтому я должен напрочь вычеркнуть из памяти то, что уже произошло с моим персонажем после.

Самюэл Л. Джексон Фото: пресс-служба

Но Ник, как и прежде, крутой. Он — один из тех, кто не верит в супергеройские возможности, пока сам не становится их свидетелем. Зрители наконец увидят, как именно в нем просыпается цинизм и та неистовая власть, которая проявится в нем немного позже. А еще Фьюри проявит свои положительные качества, которых у него не так много в других фильмах. А еще у него странное, точнее, даже забавное чувство юмора. Впрочем, как и у меня (смеется).

— Чувствуете вы личную ответственность за Ника?

— Как бы банально это не звучало, но каждая роль, каждый новый или старый персонаж, которого я играю, это мой ребенок. Я всегда переживаю, как его воспримут зрители. Даже если это негативный герой.

— Расскажите о ваших партнерах на площадке.

— В любом фильме, снятом по комиксам Marvel, всегда потрясающий актерский состав. Когда вы видите в титрах такие имена, как Майкл Дуглас, Лоуренс Фишборн, вы думаете: "Что-то же привлекло этих легендарных актеров сыграть в этом фильме по комиксу!". А ведь это Личности, которые уже состоялись в профессии, сыграли свои лучшие театральные и кинороли. Но они все равно готовы рисковать и сниматься в таких историях. Потому что понимают: сейчас это актуально, как никогда. А еще не могу не вспомнить Бенедикта Камбербэтча, который всегда погружается в свою роль так, что уже непонятно, где реальность, а где нет. Когда он на площадке, все внимание приковано именно к нему. Он классный чувак!

Бри Ларсон и Самюэль Л. Джексон Фото: пресс-служба

А вообще в подобных фильмах самое главное — не относиться к своему персонажу слишком серьезно. Дать возможность зрителям самим почувствовать подлинность этих персонажей. И чтобы это произошло, продюсеры стараются пригласить актеров, которых аудитория уважает, кому доверяет. Чтобы зрители были готовы потратить свои деньги на билет в кинотеатр и увидеть любимого актера в такой роли, в которой его мало кто вообще представлял.

— Главную роль в новом фильме играет актриса Бри Ларсон. Что вы о ней думаете?

— Бри сыграла в очень серьезном фильме, после чего в ее таланте ни у кого не возникло сомнений (речь о фильме "Комната" 2015 года, где актриса сыграла жертву маньяка, 6 лет прожившую в заточении. — Авт.). Еще Бри снялась в очень забавном фильме с Эми Шумер, который зрители также полюбили (комедия "Девушка без комплексов". — Авт.). А еще мы вместе принимали участие в приключенческой истории о Кинг-Конге, где мы оба убегали от большого волосатого монстра (смеется).

Бри Ларсон и Самюэл Л. Джексон Фото: пресс-служба

Она замечательная актриса, а еще — очень искренняя девушка. Немногие знают, что она борется за права женщин. Она верит в равенство между полами, и за это ее многие уважают в Голливуде. То, что она стала человеком со сверхспособностями, удивительная вещь, и она, я уверен, найдет отклик у миллионов молодых девушек, женщин, потому что в ней они узнают себя. Бри всегда очень серьезно относится к своим ролям, и мне нравится с ней работать.

Биография Самюэля Л. Джексона

В карьере 70-летнего актера более 100 картин, но статуэтки "Оскар" так и нет

Согласитесь: немного в Голливуде афроамериканских актеров, которые за карьеру снялись более чем в 100 картинах и которых одинаково любят как зрители, так и режиссеры. Любимчик Квентина Тарантино, американский актер Сэмюэл Л. Джексон — один из таких. Отпраздновав в конце прошлого года 70-летний юбилей, он не сбавляет обороты: в ближайшие два года выйдет как минимум пять картин с его участием! Несмотря на популярность и множество наград (BAFTA, Каннский кинофестиваль, Берлинский кинофест), самой заветной для любого актера статуэтки— "Оскар" — в своей копилке Джексон так и не имеет. Но не отчаивается.

Путь к славе

Сложный характер актера стал последствием трудного детства. Немногие знают, что будущую звезду Голливуда воспитывали бабушка и дедушка — родная мама Сэмюэла лежала в психбольнице, в которую угодила сразу после родов, а отец лечился от алкоголизма, от которого впоследствии и умер. Первые шаги в своей актерской карьере Джексон начал делать еще в школе. Причем основная причина, подтолкнувшая его в театральную студию, — заикание, которое он хотел побороть.

Самюэл Л. Джексон Фото: пресс-служба

Несмотря на то, что свою первую роль в кино Сэмюэл сыграл еще в начале 70-х (сериал "Вместе навсегда"), главный прорыв в карьере случился в 1994 году, после выхода кинохита Тарантино "Криминальное чтиво". Именно за роль харизматичного Джулса, напарника героя Траволты, артист был номинирован на "Оскар", "Золотой глобус" и был удостоен премии Британской киноакадемии BAFTA. С тех пор актер снялся в десятках кинохитов, а его гонорары даже за непродолжительное появление на экране достигают миллионов долларов.

Лучшие роли

Последние два десятилетия на экраны ежегодно выходят несколько громких премьер с участием Джексона. Причем актер снимается как у проверенных режиссеров, уже ставших друзьями ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Олдбой"), так и у дебютантов ("Кайт"). А чего стоит его появление в популярных среди более молодого поколения зрителей супергеройских боевиках студии Marvel!

Позиция

Как и многие другие голливудские артисты, Джексон активно выступает против политики Дональда Трампа. Более того, накануне президентской гонки он даже сделал громкое заявление, что в случае победы одиозного бизнесмена покинет родную страну. Пока свое обещание актер не выполнил, но продолжает активно критиковать американского президента в своем "Твиттере". "Если у тебя есть малейшая возможность воспользоваться правом голоса, используй это право сполна. Нельзя быть стадом", — говорит актер. Кстати, Джексон в своих соцсетях активно общается и со своими поклонниками: всего у него больше 7 миллионов подписчиков.

Самюэл Л. Джексон Фото: пресс-служба

Личная жизнь

Несмотря на взрывоопасный характер, в личной жизни у актера — полный штиль. В следующем году он отметит 40-летие брака с актрисой Латаной Ричардсон, с которой начал встречаться еще со времен учебы в колледже. Вместе пара занимается благотворительными проектами и воспитывает внуков, которых им подарила дочь Зои.

Премьера

Уже 7 марта в прокат выйдет новый фильм "Капитан Марвел", где Джексон сыграл одну из главных ролей. Именно этот фильм и был поводом для интервью, которое актер дал нашему изданию. Благодарность за помощь в подготовке материала выражаем компании B&h film distribution.

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