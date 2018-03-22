Эксперт объяснила, почему Канье Уэст всегда стоит позади Ким Кардашьян

Эксперт назвала отношения Канье и Ким довольно крепкими для супругов, которые практически живут под прицелом камер

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: AFP

Американский журнал Cosmopolitan опубликовал развернутый материал, в котором специалист по языку тела рассказала, как на самом деле относятся друг к другу Ким Кардашьян и Канье Уэст. За основу Бланка Кобб, исследователь из Северной Калифорнии, взяла фотографии, на которых знаменитая пара запечатлена в своих самых характерных позах.

Эксперт назвала отношения Канье и Ким довольно крепкими для супругов, которые практически живут под прицелом камер. Всякий раз, когда теледива выходит в свет вместе с мужем, она старается демонстрировать, что супруг – ее защита и гордость. Рэпер и сам не скрывает своих чувств – на многих снимках он без стеснения целует жену, не обращая внимания на окружающих. Еще он всегда дает Ким возможность блистать на публике, поэтому на красных дорожках встает позади нее и кладет руку на ее бедро – так он напоминает окружающим, что эта женщина принадлежит только ему.

Ранее Ким Кардашьян и Оливия Манн опубликовали одно и то же фото в Instagram, однако поклонники заметили ретушь на снимке Кардашьян.

Напомним, 37-летняя Ким Кардашьян украсила обложку индийского Vogue.