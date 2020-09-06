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Экстрасенс для звезды: к кому обращаются Билык, Пугачева и другие знаменитости

Сегодня, 13:00

Публичные люди часто пользуются услугами магов и целителей

Публичные люди часто становятся жертвами магических обрядов, которые накладывают на них завистники. Поэтому, чтобы защитить себя, звезды часто заводят дружбу с колдунами и магами. Кто выкатывает яйца телеведущей Лесе Никитюк, почему страдавшая от мужского насилия Ирина Билык не ездит на гастроли без защитных амулетов, и кто из знаменитых женщин обладает сверхспособностями – узнайте в нашем эксклюзивном материале.

Певица певица Ирина Билык никогда не скрывала, что давно дружит с экстрасенсами. "Да, могу сказать, что у меня есть знакомый экстрасенс и всегда, когда я еду на гастроли, у меня с собой есть амулет", – признается артистка.

Носить амулеты Ирина решила сразу, как только поняла, что против нее часто осуществляют магические вмешательства. Экстрасенсы же убеждают, что знаменитости постоянно становятся жертвами подобных ритуалов.

Давно подружилась с человеком со сверхспособностями и телеведущая Леся Никитюк. "У меня есть мой друг мольфар. Это украинский ведун, заговорщик. Он заказывает, направляет тебя, чистит, яичком катает молитву", – делится телезвезда.

Никитюк на каждую свою съемку обязательно вооруженная защитным амулетом от мольфара.

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А вот Алла Пугачева начала дружить с экстрасенсами в 80-х годах, когда однажды после концерта потеряла зрение. К Примадонне сразу позвали знакомую знахарку, чтобы та выкатила яйцом наложенную на звезду порчу.

"И в тот самый момент, когда Муся по мне катала яйцом, кто-то начал бить по двери моей квартиры. Мы позже поняли, что это моя соседка. Вызвали милицию... А я вслепую, по стеночке так пошла, и в глазок вижу, как милиционеры мою соседку в лифт никак не могут затянуть. Ко мне сразу не дошло, что я вижу! Зрение вернулось", – рассказала Пугачева.

С тех пор артистка тесно дружит со знахарями и даже имеет нескольких друзей-экстрасенсов, которые научили ее снимать боль рукой.

Недавно 71-летняя Алла Пугачева поделилась секретом семейного счастья.

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