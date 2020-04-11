Экстрасенс рассказала, приворожила ли Елена Мозговая своего мужа Дэвида Аксельрода

Певец и продюсерка вместе почти 15 лет

О супругах – певце Дэвиде Аксельроде, в прошлом Владимире Ткаченко, и его продюсере Елене Мозговой – ходит немало слухов. Но несмотря на все трудности, они до сих пор вместе. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Елена Мозговая призналась, с какого пикантного момента начались их отношения, а экстрасенс заявила, есть ли в них место привороту.

Напомним, что ранее Тина Кароль в прямом эфире призналась, что вышла бы замуж за Дэвида Аксельрода.

За почти 15 лет отношений путь к идиллии у Дэвида и Елены был тернистым. Но несмотря на то, что они трижды расходились, пара все равно вместе. А познакомились они еще в 2006-м в родном городе Аксельрода Днепре на проекте "Ты звезда". Тогда у 23-летнего парня была девушка, но он сразу положил глаз на старшую на 9 лет женщину, и чтобы обратить на себя ее внимание – ущипнул дочь легендарного Николая Мозгового за пятую точку.

David Axelrod Фото: Instagram

"Я еще так подумала – ну и наглый. Но там рядом со мной стояли Кузин и Клим. Сделала вид, что ничего не было, потому что думаю, они бы его там прибили. Обратила внимание, подумала – хороший мальчик, далеко пойдет, если милиция не остановит", – поделилась воспоминанием о встрече с будущим мужем Елена Мозговая в программе "Зірковий шлях".

В то время творчеством "хорошего мальчика" занимались его родители. Сначала у них с Еленой были дружественные отношения, но когда женщина с двумя детьми начала жить с их единственным сыном, все испортилось.

Елена Мозговая с мужем и дочкой | Фото: соцсети

Уже несколько лет мужчина не общается со своими родителями. Даже о появлении внучки Соломии, которую продюсер родила в 41 год, мама Аксельрода узнала из прессы. Более того, женщина считает, что Елена приворожила Дэвида. Сама Мозговая говорит, что ей раньше присылали доказательства того, как родители мужа поливают ее помоями. Но чтобы понять, есть ли приворот в жизни Аксельрода, журналисты программы "Зірковий шлях" обратились к экстрасенсу.

"На Дэвиде приворота нет. То есть никакого магического вмешательства не существует. Таро рассказывают, что человек имеет очень богатый, мощный потенциал, но все время в состояние какой-то подвешенности загоняет женщина. Это его мать", – прокомментировала экстрасенс Ирина Ходак в эфире телеканала "Украина".

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Напомним, что после выступления Дэвида Аксельрода в Нацотборе на "Евровидение-2020" в Сети разгорелся скандал. Так, экс-продюсер артиста Анжелика Буркина открыла скандальные детали сотрудничества с ним.

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