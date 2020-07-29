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Известная российская актриса срочно госпитализирована: в каком состоянии актриса

Сегодня, 11:38

У артистки инсульт

Знаменитая 62-летняя советская и российская актриса театра и кино, певица Елена Конудлайнен была срочно госпитализирована c подозрением на инсульт. Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние артистки на данный момент ухудшилось.

"Состояние актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось — она находится в палате интенсивной терапии. Звезда сериала "Интерны", фильмов "8 первых свиданий" и "Даун Хаус" почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост. Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился", – говорится в сообщении.

Елена Конудлайнен
Елена Конудлайнен
Фото: kino-teatr.ru

Стало известно, что сейчас у Кондулайнен выявлены ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга), и наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики врачи не видят.

Напомним, знаменитого российского певца и композитора Юрия Антонова срочно госпитализировали в одну из клиник в Москве. Мы также сообщали, что Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк.

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