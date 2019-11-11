Елена Кравец и Макс Леонов покинули "Танці з зірками": все выступления пары

В двенадцатом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Елена Кравец и Макс Леонов

Танці з зірками 2019: Елена Кравец и Максим Леонов Фото: пресс-служба

10 ноября состоялся двенадцатый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.

В двенадцатом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Елена Кравец и Макс Леонов. Предлагаем вашему вниманию все выступления Елены Кравец и Макса Леонова на шоу. За двенадцать эфиров пара успела продемонстрировать фокстрот, модерн, сальсу, фьюжн, танго, фристайл, венский вальс, пасадобль, хип-хоп, контемпорари и ча-ча-ча, которое Елена Кравец и Макс Леонов станцевали в двенадцатом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танців з зірками 2019".

Елена Кравец и Макс Леонов – фокстрот

Елена Кравец и Макс Леонов – модерн

Елена Кравец и Макс Леонов – сальса

Елена Кравец и Макс Леонов – фьюжн

Елена Кравец и Макс Леонов – танго

Елена Кравец и Макс Леонов – фристайл

Елена Кравец и Дмитрий Дикусар – венский вальс

Елена Кравец и Макс Леонов – пасадобль

Елена Кравец и Макс Леонов – фокстрот

Елена Кравец и Макс Леонов – хип-хоп

Елена Кравец, Макс Леонов и Юрий Ткач – сальса

Елена Кравец и Макс Леонов и Jamala – контемпорари

Елена Кравец и Макс Леонов – ча-ча-ча

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел двенадцатый выпуск "Танців з зірками".

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