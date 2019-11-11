Елена Кравец и Макс Леонов покинули "Танці з зірками": все выступления пары
В двенадцатом выпуске "Танців з зірками" шоу покинула пара Елена Кравец и Макс Леонов
10 ноября состоялся двенадцатый выпуск шоу "Танці з зірками 2019". В этот раз, согласно голосованию судей, наименьшее количество баллов получили две пары: Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар. Однако зрительское голосование помогло им остаться в проекте.
В двенадцатом выпуске шоу "Танці з зірками 2019" покинули Елена Кравец и Макс Леонов. Предлагаем вашему вниманию все выступления Елены Кравец и Макса Леонова на шоу. За двенадцать эфиров пара успела продемонстрировать фокстрот, модерн, сальсу, фьюжн, танго, фристайл, венский вальс, пасадобль, хип-хоп, контемпорари и ча-ча-ча, которое Елена Кравец и Макс Леонов станцевали в двенадцатом выпуске. Это выступление стало последним для пары в рамках "Танців з зірками 2019".
Ранее мы также подробно рассказали, как прошел двенадцатый выпуск "Танців з зірками".
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