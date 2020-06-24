Елена Кравец призналась, действительно ли намерена баллотироваться в мэры Киева

Актриса поделилась своими политическими планами

Украинская актриса и звезда "Студии Квартал 95" Елена Кравец, которая ранее удивила неожиданным заявлением о Владимире Зеленском, опровергла все слухи о том, что она намерена баллотироваться в мэры Киева. Отметим, что на днях в одном из Telegram-каналов "Черная лампа" появилась информация, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева может стать актриса Елена Кравец.

Сама же знаменитость опровергает слухи и заявила на своей официальной странице в Instagram – политика ей неинтересна и она никуда не собирается идти.

"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка", – заявила Кравец.

Певица Анастасия Приходько объявила о возвращении в политику:

Совсем недавно ее коллега – актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой также рассказал о своих политических планах.

Близкий друг президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не готов становиться политиком и не преследовал такого желания ни до президентства Зеленского, ни после. Юморист признался, что ему перипетий хватает и в шоу-бизнесе.

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