Елена Кравец умилила Сеть снимком своих младших детей

Двойняшкам исполнилось четыре года

На днях младшим детям артистки студии "Квартал 95" Елены Кравец исполнилось четыре года. По такому случаю Елена опубликовала в Instagram фото с двойняшками и поздравила малышей.

На снимке дети позируют, стоя в большой белой коробке, стилизованной под подарочную с подписью "Кате и Ване 4 года".

"Думаю, четыре года назад было так...Ваши ангелы-хранители поцеловали вас в лобики и ладошки, и сдунули на облачке прямо к нам в руки и сердца. Так что, вы самые настоящие подарочки! С Днем рождения, мои обезьянки", – подписала фото Елена.

Дети Елены Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

"С Днем Рождения! Пусть растут самыми светлыми ребятишками!", "Какие сладкие леденцы. Пусть всегда улыбаются и купаются в счастье", "До чего же милые", "Милашки", "Сладкие малыши", "Пусть здоровенькими будут", – написали поклонники Елены в комментариях.

Скандалы, в которые были втянуты дети звезд – смотрите видео:

Напомним, двойняшки Катя и Ваня родились в 2016. У Елены и ее супруга Сергея также есть старшая дочь Мария, которая, к слову, недавно отпраздновала выпускной из школы.

Напомним, что недавно Елена Кравец призналась, действительно ли намерена баллотироваться в мэры Киева. Актриса сделала заявление, которое порадовало ее поклонников.

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