Елена Кравец вылечилась от коронавируса

43-летняя артистка сообщила, что получила отрицательный тест на COVID-19

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец, которая недавно рассказала о своем состоянии во время болезни, вылечилась от коронавируса. Об этом 43-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram. Елена написала, что получила отрицательный тест на COVID-19 в субботу, 29 августа.

В социальной сети Кравец опубликовала свое фото и написала: "Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной". Она также поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и добавила в подписи хештег "не виявлено".

Актриса Елена Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

В комментариях Елену уже успели поздравить с выздоровлением Юрий Горбнов, Сергей Бабкин и Анатолий Анатолич. "Леночка,Слава Богу!! С выздоровлением!!", – написал ведущий Горбунов.

Напомним, о том, что Елена Кравец заразилась коронавирусом, стало известно 25 августа. Актриса пропустила съемки нескольких выпусков "Вечернего Квартала".

Кто еще из украинских звезд заразился коронавирусом, смотрите в сюжете:

Напомним, ранее известная ведущая Ольга Фреймут опубликовала первое фото после новости о заражении коронавирусом.

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