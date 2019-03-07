Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер-министр Павел Розенко вместе вышли в свет

Пара посетила допремьерный показ фильма "Гуцулка Ксеня"

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Вчера, 6 марта, в кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинского мюзикла "Гуцулка Ксеня" с участием творческой группы в полном составе и выступлением "Dakh Daughters".

Среди гостей показа на красной дорожке "засветились" и Елена-Кристина Лебедь и возлюбленным, вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко /пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Кроме парочки, ленту также сумели оценить Евгений Нищук, Олег Тягнибок, Александр Ярмола, Михайло Хома (Dzidzio), Вячеслав Кириленко, фрик-кабаре "Dakh Daughters", Алена Лавренюк, Игорь Кондратюк, Алла Мартынюк, Филипп Ильенко, Влад Каращук (LAUD), Маша Виноградова, Василий Вирастюк, Дарья Трегубова, Богдан Юсипчук, Алексей Тритенко, Алена Алымова и многие другие.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко /пресс-служба кинотеатра "Оскар"

О фильме:

Старик-миллионер Микола Данылюк (американец украинского происхождения) понимает, что ему осталось совсем немного. Он написал завещание: один миллион долларов пойдет его сыну Ярославу (или просто Яро), если тот женится на сознательной украинке. С этой миссией парень решил добраться в далекую страну, чтобы выполнить условие отца. Такие деньги не могут пропасть! Лучшее место для этого, конечно же, Карпаты. Яро остановил свой выбор на Ворохте. Ох, тут у молодого парня глаза точно будут разбегаться – везде настоящие украинки, чище некуда. Но среди них надо выбрать одну самую сознательную. Возможно, во время этих поисков у Яро что-то перевернется в голове и он изменит свое мировоззрение.

Ранее мы писали о том, как провели День влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь показала, как вице-премьер-министр Розенко заботится о ней.

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