Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер-министр Павел Розенко вместе вышли в свет

Пара посетила допремьерный показ фильма "Гуцулка Ксеня"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Вчера, 6 марта, в кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ украинского мюзикла "Гуцулка Ксеня" с участием творческой группы в полном составе и выступлением "Dakh Daughters".

Среди гостей показа на красной дорожке "засветились" и Елена-Кристина Лебедь и возлюбленным, вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко /пресс-служба кинотеатра "Оскар"
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко /пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Кроме парочки, ленту также сумели оценить Евгений Нищук, Олег Тягнибок, Александр Ярмола, Михайло Хома (Dzidzio), Вячеслав Кириленко, фрик-кабаре "Dakh Daughters", Алена Лавренюк, Игорь Кондратюк, Алла Мартынюк, Филипп Ильенко, Влад Каращук (LAUD), Маша Виноградова, Василий Вирастюк, Дарья Трегубова, Богдан Юсипчук, Алексей Тритенко, Алена Алымова и многие другие.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко /пресс-служба кинотеатра "Оскар"
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко /пресс-служба кинотеатра "Оскар"

О фильме:

Старик-миллионер Микола Данылюк (американец украинского происхождения) понимает, что ему осталось совсем немного. Он написал завещание: один миллион долларов пойдет его сыну Ярославу (или просто Яро), если тот женится на сознательной украинке. С этой миссией парень решил добраться в далекую страну, чтобы выполнить условие отца. Такие деньги не могут пропасть! Лучшее место для этого, конечно же, Карпаты. Яро остановил свой выбор на Ворохте. Ох, тут у молодого парня глаза точно будут разбегаться – везде настоящие украинки, чище некуда. Но среди них надо выбрать одну самую сознательную. Возможно, во время этих поисков у Яро что-то перевернется в голове и он изменит свое мировоззрение.

Ранее мы писали о том, как провели День влюбленных Елена-Кристина Лебедь и вице-премьер Розенко.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь показала, как вице-премьер-министр Розенко заботится о ней. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Елена-Кристина Лебедь после операции вернулась на работу Известную телеведущую-девушку вице-премьера Розенко прооперировали Как романтично: Елена-Кристина Лебедь показала отдых с министром Розенко в Карпатах
Павел Розенко Елена-Кристина Лебедь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Популярные статьи

Сегодня, 16:55Fun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Сегодня, 10:07Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Сегодня, 05:58Fun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Вчера, 13:48Стиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 07:06Fun

Женщина ради дочери похудела вдвое и стала красоткой: фото

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

Новости партнеров

От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Кофе - с чем нельзя сочетать любимый напиток
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Виды окрашивания, которые сделают тебя визуально моложе
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына