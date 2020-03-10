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Елена Войченко рассказала, почему затягивается их развод с Владимиром Остапчуком

У звездной пары все еще длится бракоразводный процесс

Марина Попович
Сегодня, 19:00

У известного украинского шоумена Владимира Остапчука и его супруги Елены Войченко продолжается бракоразводный процесс. Еще в августе Елена попросила Владимира уйти, а спустя месяц он подал на развод. Но заявление в соцсетях супруги сделали гораздо позже, так как Остапчук просил жену не говорить об их решении, хотя при этом уже жил с другой женщиной.

У пары двое несовершеннолетних детей, и именно это, по словам Елены Войченко, замедляет развод.

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где будут находиться, кто будет финансово и каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир не хочет брать никакой ответственности на себя. Поэтому, вероятно, или это решит суд, или, дай бог, человек придет к какому-то разумному заключению", – рассказала Елена в ефире телеканала "Украина" в программе "Зірковий шлях".

Она также отметила, что сейчас у ее бывшего нет времени на детей. Последний раз они виделись полторы недели назад.

"Он присылает сообщения, иногда звонит. Преимущественно для того, чтобы сказать, что он занят. И вот так. Ну, человек работает", – прокомментировала Елена Войченко.

Напомним, Владимир Остапчук прокомментировал свои шутки о разводе. А ранее шоумен Владимир Остапчук заинтриговал сеть новыми отношениями.

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