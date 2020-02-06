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Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Владимир Зеленский часто советуется с женой перед тем, как принять важное решение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Getty Images

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 6 февраля, отмечает день рождения. Супруге президента исполняется 42 года. Владимир Зеленский трогательно поздравил жену в Instagram.

В честь праздника Сегодня.Lifestyle вспоминают, какой была жизнь Елены Зеленской до победы ее мужа на президентских выборах.

Начнем с того, что Елена никогда не была любителем публичных проявлений и завсегдатаем светских тусовок. Личную жизнь новая первая леди тщательно скрывала, а ее страница в Instagram была закрыта для посторонних. Учитывая количество подписчиков Елены Зеленской (107), все они проходили отбор и являются близкими друзьями семьи. Среди них супруг Владимир, Елена Кравец, Юрий Горбунов и другие.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Getty Images

Лишь на странице Владимира Зеленского изредка появлялись снимки его жены, однако новоизбранный президент отмечал, что Елена не поддерживает подобное. Отметим, после инаугурации первая леди завела общедоступную страницу в Instagram.

Елена Кияшко (девичья фамилия первой леди) родилась в Кривом Роге 16 февраля 1978 года, сейчас ей – 42.

Елена училась в одной школе с Владимиром Зеленским – в параллельных классах, однако тогда будущие супруги не общались. Их любовная история, которую мы уже подробно рассказали, началась после окончания школы, когда обоим было по 17 лет.

Владимир Зеленский с женой Еленой
Владимир Зеленский с женой Еленой
Фото: instagram.com/zelenskiyv_official

Новая первая леди всегда знала, что хочет связать себя с творчеством, частенько выступала на школьных мероприятиях. Однако родители настояли на поступлении в строительный университет. Елена окончила учебное заведение с красным дипломом архитектора, тем не менее по специальности работать ей так и не пришлось.

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Когда Елена начала встречаться с Владимиром Зеленским, который на тот момент уже был популярным в своем городе юмористом, девушка перенялась любимым занятием молодого человека и тоже стала участвовать в написании сценариев. Со временем Елена Зеленская стала полноправным автором текстов для "Квартала 95". Более того, супруга шоумена изредка появлялась на сцене, однако со временем единственной девушкой в актерском составе осталась Елена Кравец.

Свадьба Владимира Зеленского
Свадьба Владимира Зеленского
Фото: Instagram.com

Елена Кияшко вышла замуж за Владимира Зеленского в 2003 году, в 2004-м у пары родилась дочь Александра. Несмотря на это, молодая мама продолжала писать тексты для "Квартала 95". К слову, когда они с Владимиром решили окрестить дочь, оказалось, что сама Елена Зеленская – некрещенная, что мешало совершить таинство с Сашей. В результате ситуацию исправили на месте, крестной мамой Елены Зеленской стала Елена Кравец, а малышку крестил Сергей Кравец. Так, семьи породнились дважды.

Елена и Владимир Зеленские с дочерью Сашей
Елена и Владимир Зеленские с дочерью Сашей
Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Спустя девять лет, в 2013-м, на свет появился сын Владимира и Елены Зеленских – Кирилл. Тогда Елена все же решила взять небольшую творческую паузу и посвятить время детям, но со временем продолжила участвовать в проектах мужа.

Елена – личность рассудительная, и Владимир Зеленский неоднократно признавался, что жена является его лучшим другом. Президент часто советуется с любимой относительно самых различных вопросов. Во время предвыборной кампании Елена Зеленская сопровождала мужа на всех важных мероприятиях, а их поцелуи никого не оставили равнодушным.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: Getty Images

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95". Однако после инаугурации мужа Елена Зеленская всерьез занялась сферой образования. Кроме того, недавно стало известно, что первая леди объединилась с Машей Ефросининой в борьбе против насилия.

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