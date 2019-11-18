Елена Зеленская назвала главное преимущество статуса первой леди

Супруга Владимира Зеленского стала героиней декабрьского Vogue UA

Елена Зеленская Фото: vogue.ua

Первая леди дала первое большое интервью в новом статусе. Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее жизнь, а также украсила обложку декабрьского номера Vogue UA.

Супруга президента Зеленского назвала главное преимущество статуса первой леди. По словам Елены, это возможность коммуникации с представителями власти, несмотря на то, что сама она политиком не является.

Первая леди Елена Зеленская Фото: vogue.ua

"У жены президента есть возможность общаться с теми, кто приближен к власти. Перед первой леди чиновники не закрывают двери. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредницей между людьми и властью, чтобы последняя услышала первых, могу и хочу", – отмечает Елена Зеленская.

Елена Зеленская с супругом Фото: vogue.ua

В ходе интервью первая леди рассказала не только о новом статусе, но и об отношениях с мужем. Елена Зеленская призналась, как отреагировала на решение супруга баллотироваться на пост президента Украины.

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Подготовлено по материалам Vogue.

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