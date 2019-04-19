Елена Зеленская не смогла сдержать эмоций и страстно поцеловала мужа после дебатов

Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского поддержала мужа

Владимир Зеленский с женой Еленой Фото: instagram.com/zelenskiyv_official

19 апреля состоялись дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Мероприятие прошло достаточно эмоционально. Было видно, что оба кандидата очень нервничают. И это вовсе не удивительно: по словам модераторов, в целом демонстрировали и транслировали дебаты более 150 каналов со всего мира.

Поддержать своих мужей пришли супруги кандидатов в президенты Украины – Марина Порошенко и Елена Зеленская. В конце мероприятия нынешняя первая леди вместе с детьми и Президентом спела гимн страны. А вот Елена Зеленская не смогла сдержать эмоции и страстно поцеловала супруга Владимира.

Поцелуй Владимира Зеленского с женой – фото:

Жена Владимира Зеленского публично его поцеловала Фото: YouTube

Елена Зеленская пришла поддержать мужа на дебатах Фото: YouTube

Ранее мы писали, что Елена Зеленская дала откровенное интервью "Сегодня", в котором рассказала, кто в их семье принимает главные решение. Кроме того, жена Владимира Зеленского заявила, что не против пообщаться нынешней первой леди Мариной Порошенко и узнать, как ей живется.

Смотрите видео о том, как проходили первые телевизионные дебаты в мире:

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