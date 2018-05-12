Элени Фурейра на Евровидении-2018: все о фаворитке букмекеров

Девушка родилась в Албании, но выросла и живет в Греции

Евровидение 2018. Элени Фурейра. Фото: AFP

После первого полуфинала ставки букмекеров кардинальнло изменились, если раньше первое место прогнозировали конкурсантке из Израиля Нетте Барзилай, то сейчас фавориткой букмекеров стала 31-летняя Элени Фурейра, представляющая Кипр с песней "Fuego" ("Огонь"). В финале она выступит под номером 25.

Евровидение-2018 Элени Фурейра Фото: AFP Евровидение-2018 Элени Фурейра Фото: AFP Евровидение-2018 Элени Фурейра Фото: AFP Евровидение-2018 Элени Фурейра Фото: AFP Евровидение-2018 Элени Фурейра Фото: AFP 1/5

Элени – популярная греческая певица, родившаяся в Албании. Однако выросла и живет девушка в Греции.

Петь начала еще в три года, а профессионально заниматься вокалом – в 18. Была участницей группы "Mystique", после распада которой Элени начала сольную карьеру. В феврале 2010 года Фурейра принимала участие в греческом национальном отборе на Евровидение, однако заняла лишь второе место. Также певица участвовала в отборах 2016 и 2017 годов.

У Элени также есть своя страничка в Instagram, на которой она делится с поклонниками фото и видео:

Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра со своей командой на Евровидении-2018 Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira Элени Фурейра Фото: instagram.com/foureira 1/10

Элени одержала победу в номинации "Лучший новый артист" в рамках ежегодной музыкально премии в Греции MAD Video Music Awards 2011.

В этом году представлять Кипр Элени была выбрана закрытым внутренним отбором.

На свою песню "Fuego" певица выпустила клип.

Также в сети появилось видео, на котором Элени исполняет свой заводной хит в более медленном, романтичном темпе.