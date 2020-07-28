Интервью

Элина Иващенко – о своем сильном характере, личной жизни, травле в школе и "Славянском базаре"

Элина обожает MONATIK и мечтает попасть на Мальдивы

18-летняя украинская певица, победительница проектов "Голос. Діти-3", "Х-фактор-10", а также триумфатор фестиваля "Славянский базар" Элина Иващенко в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала об участии в конкурсах, своем характере, пережитом в школе буллинге, личной жизни и многом другом.

Элина, поздравляем с первой премией на "Славянском базаре"! Расскажите, пожалуйста, как проходил конкурс? Какая была атмосфера на фестивале, особенно, в такой непростой период?

Спасибо большое! Атмосфера была крутой и позитивной в течение всего пребывания на конкурсе! Все делегации стран-участниц сначала приехали в Минск, где у нас проходили первые репетиции, а также было свободное время прогуляться по столице Беларуси. Спустя пару дней приехали в Витебск для подготовки к конкурсным выступлениям непосредственно на главной сцене фестиваля. Тогда же состоялась жеребьевка и сами выступления. О результатах вы уже знаете (улыбается).

С кем успели познакомиться на "Славянском базаре?"

С совершенно всеми представителями 14-ти стран, которые приехали на "Славянский базар" в этом году. А иначе быть не могло: мы много времени проводили вместе — прогоны, какие-то мероприятия, закулисье...Больше всего подружилась с представителями Литвы и Казахстана. Так что после фестиваля появился не только новый опыт, но и расширился круг близких по духу людей.

Элина Иващенко на "Славянском базаре" Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Чему самому главному учат участия в подобных мероприятиях? Наверняка, на каждом конкурсе вы находите что-то новое для себя.

Повторюсь, это прекрасный опыт. Чего стоит одно общение с представителями других стран. Мы с ребятами делились навыками: музыкальными, артистическими, какими-то профессиональными секретами. Было невероятно интересно. Также выступить на сцене международного конкурса, представляя Украину, было очень волнительно. Ведь здесь я защищала честь страны.

Что нужно знать артисту, который в первый раз готовится принять участие в крупном музыкальном состязании?

Когда я впервые пришла на проект "Голос", мне хотелось выйти, спеть, покорить всех и одержать победу. Тогда я даже слышать не хотела фразу "главное не победа, а участие" (смеется). Для меня такого правила не было. Я себя тогда настроила: "Если ты идешь на конкурс, твоя цель — победа". Всегда ставила перед собой планку выше. А совет один: если участвуешь в каком-то конкурсе, определи для себя, с какой целью ты на него идешь, и что в итоге ты хочешь получить.

Элина Иващенко на "Славянском базаре" Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Бывало ли такое, что приходилось бороться со страхом сцены, выступая перед огромной аудиторией?

Я занимаюсь вокалом и выступаю на сцене с пяти лет. Конечно, любое выступление сопровождается и волнением. Как бороться с ним – нет рецепта. По моему опыту, буквально через 30 секунд волнение уходит далеко в сторону, и я начинаю получать удовольствие от того, что делаю на сцене.

Вы много раз принимали участие в различных конкурсах и фестивалях. И много раз занимали на них первое место. Очевидно, вы по природе – лидер?

Победы — это всего лишь результат моего труда. Мне всегда было важно достойно показать себя. А если кто-то последует моему примеру и будет столько же много работать для достижения своей цели, мне будет вдвойне приятнее. Возможно, это и есть лидерство.

Можете ли назвать себя уверенным в себе человеком?

Думаю, что да. Но важно быть не самоуверенным, а уверенным в своих силах.

Элина Иващенко Фото: пресс-служба

В одном из интервью вы признавались, что пережили издевательства со стороны сверстников в школе. Это и помогло закалить характер?

Естественно. Это был сложный этап в моей жизни. Я его пережила, вынесла свои уроки и начала понимать как устроена психология человека, стала морально и духовно сильнее. Понимаю, что одним словом можно сделать так, чтобы тебя больше никогда не могли оскорбить или унизить.

Общаетесь ли с кем-то из бывших одноклассников? Писали ли они вам после того, как вы обрели известность?

С большинством из них не общаюсь — у каждого свои заботы, своя жизнь. Но с одной из бывших одноклассниц сейчас в теплых дружеских отношениях. Кстати, раньше мы враждовали. Но спустя время, когда она принесла свои извинения за "травлю", мы нашли общий язык.

Кроме участия в "Голосе. Дети" и других проектах, что психологически помогло вам справиться с трудностями и забыть все обиды?

Семья и близкие люди. Вспоминаю, после победы в "Голосе" многие стали писать примерно следующее: "Ты крутая, давай дружить". Но таких людей я отсекала. Я всегда выбирала людей, которые, в первую очередь, видят во мне не победителя телевизионного проекта, а простую девочку Элину, с которой можно провести хорошо время за чашкой кофе и пообщаться на различные темы. В моем близком окружении есть до сих пор те люди, которые ценят меня за личные качества, а не за заслуги. Именно такие люди и помогли справиться с трудностями. И, конечно же, занятия музыкой, куда без этого.

Элина Иващенко Фото: пресс-служба

Были ли у вас в тот период близкие друзья, кто мог выразить поддержку?

Не буду лгать, близких друзей в тот период не было. Но, к счастью, спустя период издевательств и буллинга нашлась моя подруга детства — с ней мы дружили еще до школы. В какой-то момент наши пути разошлись, мы учились в разных школах. А с класса седьмого, когда стали старше, наши дороги снова пересеклись. С тех пор наша дружба возродилась.

Есть ли сейчас те, с кем можете поделиться переживаниями и секретами?

Конечно. Признаюсь, у меня немного друзей, и в основном это мальчики. Подруга только одна, о ней я уже рассказала. Так сложилось, что мне всегда было легче находить общий язык с мальчиками — они не сплетничают, они никогда не подставят, относятся очень мило, трогательно, как к девочке. Они не отвернутся в трудный момент. И друг всегда будет готов заступиться за подругу.

Нам известно, что сейчас вы состоите в отношениях. Как поддерживает вас ваш возлюбленный?

Да, это правда. Он тоже очень творческий человек. Он всегда рядом, настоящая моя поддержка — с этим мне повезло. Я счастлива, что он не дает мне остановиться.

Элина Иващенко со своим молодым человеком Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

В каком возрасте хотели бы создать семью? Или пока не задумывались о такой серьезной теме?

Это не от меня зависит (улыбается). Да и серьезно задумываться над этим пока не хочу. Всему свое время. Семья — это очень важный и ответственный шаг.

Наверное, каждый артист ставит для себя какие-то задачи, задает планки повыше. Например, Настя Каменских хочет получить "Грэмми". Есть ли у вас подобные цели?

Мне важно говорить на одном языке со своим слушателем. Если так произойдет, я состоюсь как артист.

Есть ли кто-то из отечественных и зарубежных исполнителей, кто вас вдохновляет, и с кого хочется брать пример?

Я обожаю Дмитрия Монатика и вдохновляюсь им. С него я всегда брала пример. Он – воплощение доброты, искренности, музыкальности, артистизма, продолжать можно бесконечно. Он человек, который впитал в себя все позитивные человеческие качества.

Элина Иващенко Фото: пресс-служба

Как представительница молодого поколения музыкантов, каким видите будущее музыкальной индустрии? Что изменится, что останется прежним? Ведь новые "карантинные" реалии диктуют новые правила.

Надеюсь, карантин в скором времени закончится и все мы возобновим нашу активную работу. Каким вижу будущее музыкальной индустрии? У нас, в Украине, с музыкой все круто. Каждый день о себе заявляют новые артисты с крутым музыкальным материалом. Можно быть спокойными за будущее украинской музыки.

Какие у вас творческие планы на ближайшее время?

В конце июля мы презентуем новый трек "Друзі". Также с продюсером Вадимом Лисицей работаем над новым музыкальным материалом. Наверное, сейчас участие в конкурсах стоит поставить на паузу и все время посвятить развитию сольной карьеры. Знаю, люди ждут от меня новых авторских треков. Так что работа, работа и еще раз работа.

Блиц-опрос с Элиной Иващенко

С какой известной песней вы себя ассоциируете?

С собственной песней Get up.

Назовите три последних песни, которые слушали совсем недавно.

SAINt JHN – Roses, Jamala&DahaBraha – "Заманили", MONATIK – "Сильно"

Любимая украинская группа или исполнитель.

MONATIK, KAZKA.

Элина Иващенко Фото: пресс-служба

Продолжите фразу: "Я никогда не спою…песню, которую я не чувствую.

И еще одну: "Больше всего я терпеть не могу...лжи в глазах.

Назовите самый неожиданный факт о себе.

Рассеянность — это обо мне. Если у меня что-то не валится из рук, значит со мной что-то не так (улыбается).

Музыка – это…самый простой способ стать ближе друг к другу. Без лишних слов и речей. Одна песня может изменить жизнь в совершенно другую сторону.

Любимое место в Киеве.

Подол.

Три страны, в которых хотите побывать.

Мальдивы, Албания, Нидерланды.

Напомним, Элина Иващенко получила первую премию на "Славянском базаре" в Витебске.

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