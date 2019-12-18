Элитный бутик дочки Анастасии Заворотнюк закрыли в Москве: названа причина

Анна больше не занимается пошивом одежды

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Элитный бутик одежды в Москве, который принадлежал дочке болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк, закрыли. Отметим, что еще до болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна открыла магазин модной одежды и была дизайнером вещей, которые там продавались.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Недавно дочка актрисы заявила, что к бренду больше не имеет никакого отношения, но причину закрытия магазина так и не сообщила. Как пишет Starhit, бизнес Анны оказался убыточным.

"В реальности дела шли не очень-то и хорошо. Цены в модном бутике Заворотнюк оказались для многих неподъемными: пиджаки стоили от 12 до 20 тысяч рублей (4000 – 7000 гривен, – Ред.), платья — от 4 до 10 тысяч (1500 – 3700 гривен, – Ред.), костюмы — около 30 тысяч (12 тысяч гривен, – Ред.)", — разузнали журналисты издания.

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Отметим, недавно появилась новость, что семья Заворотнюк нуждается в дополнительных средствах, несмотря на заявление родственников о том, что им не нужна финансовая помощь. Кроме того, СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение.

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