Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Элитный бутик дочки Анастасии Заворотнюк закрыли в Москве: названа причина

Анна больше не занимается пошивом одежды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Элитный бутик одежды в Москве, который принадлежал дочке болеющей раком актрисы Анастасии Заворотнюк, закрыли. Отметим, что еще до болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна открыла магазин модной одежды и была дизайнером вещей, которые там продавались.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Детали в сюжете:

Недавно дочка актрисы заявила, что к бренду больше не имеет никакого отношения, но причину закрытия магазина так и не сообщила. Как пишет Starhit, бизнес Анны оказался убыточным.

Читайте также:
Дочь Анастасии Заворотнюк внезапно продала свой бизнес: все подробности

"В реальности дела шли не очень-то и хорошо. Цены в модном бутике Заворотнюк оказались для многих неподъемными: пиджаки стоили от 12 до 20 тысяч рублей (4000 – 7000 гривен, – Ред.), платья — от 4 до 10 тысяч (1500 – 3700 гривен, – Ред.), костюмы — около 30 тысяч (12 тысяч гривен, – Ред.)", — разузнали журналисты издания.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Отметим, недавно появилась новость, что семья Заворотнюк нуждается в дополнительных средствах, несмотря на заявление родственников о том, что им не нужна финансовая помощь. Кроме того, СМИ узнали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на ее лечение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анастасию Заворотнюк преследуют: семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев Дочь Анастасии Заворотнюк пришла в церковь: известна причина "Молятся за нее на Святой земле": стало известно о паломничестве Анастасии Заворотнюк в Иерусалим
шоу-бизнес актриса Анастасия Заворотнюк онкология дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
5 головних антитрендів зими-2020
5 головних антитрендів зими-2020
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряFood

Рецепт на год Крысы 2020: салат "Кусочек сыра"

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
На конкурсе
На конкурсе "Мисс Вселенная 2019" победила красавица из ЮАР
Том Круз впервые за много лет влюбился - СМИ
Том Круз впервые за много лет влюбился - СМИ
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)