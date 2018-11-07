Элизабет Херли похвасталась пышным бюстом и подтянутым животом

Модель опубликовала забавное видео

Элизабет Херли. Фото: AFP

Британская актриса и модель Элизабет Херли, которая любит позировать в купальниках, опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки и показала пышный бюст.

Элизабет позирует в светло-розовом купальнике собственного бренда. В подписи она сообщила о своем отдыхе на Мальдивах. Стоит отметить, что выглядела он поразительно, что отметили ее поклонники.

Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Она также опубликовала короткий ролик, где она снимает с себя белый халат и одновременно танцует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #KashmirRobe #KashmirPinkBikini @milaidhoo @elizabethhurleybeach Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 5 Ноя 2018 в 12:11 PST

Ранее Херли призналась в интервью, что не делала пластических операций, но поддерживает красоту инъекциями ботокса.

Напомним, недавно Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram пикантное видео, на котором она топлес плавает в бассейне. 53-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие видеоролики – очередное тому доказательство.

Также актриса появилась на мероприятии косметического бренда Estee Lauder, чьим амбассадором она является, посвященном проблемам рака молочной железы. По такому случаю она надела элегантное платье розового цвета, идеально подчеркнувшее ее стройную фигуру. Стоит напомнить, что актрисе 53 года, но выглядит она на зависть 20-летним.