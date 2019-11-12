Елизавета II доказала всему миру, что возраст хобби не помеха: фото

Ее Величество в 93 года продолжает кататься на лошадях

Королева Великобритании Елизавета II, которая отказалась от важной части гардероба, доказала всему миру, что 93-летний возраст не является помехой для хобби. На днях Ее Величество засняли катающейся верхом на лошади.

Более того, королева показала отличную физическую форму, ведь катание на лошади требует подготовки и сил. Фотографы засняли Елизавету II на черной лошади-тяжеловозе британской породы шайр на территории Виндзорского замка.

Ее Величество во время прогулки сопровождал ее главный конюх Терри Пендри в традиционной униформе. Британская королева для удобства надела штаны, высокие сапоги, а также темно-синий плащ, платок на голову, перчатки и солнцезащитные очки. Отметим, что в седле королева с трех лет. Ее скакуны также участвуют в гонках, и часто побеждают, зарабатывайте миллионы для королевской казны.

Ранее мы рассказывали, зачем наряды для крещения правнуков Елизаветы II вымачивали в чае. Также напомним, что недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.