Елизавета II готовится оставить престол в 2021 году: кто получит корону
Коронация Елизаветы II состоялась в 1953 году
Королева Елизавета II откажется от короны и передаст правление своему сыну принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. Это может произойти в апреле 2021 года, сообщает королевский биограф Робертс Джобсон в интервью изданию The Royal Beat.
"Я все еще твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку", – говорит Джобсон.
Елизавета II отпразднует свое 95-летие в следующем году. Предполагается, что передача короны может произойти в ближайшие шесть месяцев после юбилея монархини.
Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства и Северной Ирландии в 1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI. Ее коронация прошла в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.
В феврале 2017 года Ее Величество отметила 65-летие на престоле. Сейчас она самый долгоживущий монарх в истории Великобритании. В свои 94 года королева продолжает выполнять обязанности даже во время пандемии коронавируса.
Что касается принца Чарльза, то он тоже уже не молод. 14 ноября сыну королевы исполнится 72 года. Недавно он переболел COVID-19.
Подробнее о коронавирусе у принца Чарльза смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет.
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