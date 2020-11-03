Елизавета II готовится оставить престол в 2021 году: кто получит корону

Коронация Елизаветы II состоялась в 1953 году

Королева Елизавета II откажется от короны и передаст правление своему сыну принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. Это может произойти в апреле 2021 года, сообщает королевский биограф Робертс Джобсон в интервью изданию The Royal Beat.

"Я все еще твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку", – говорит Джобсон.

Елизавета II отпразднует свое 95-летие в следующем году. Предполагается, что передача короны может произойти в ближайшие шесть месяцев после юбилея монархини.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства и Северной Ирландии в 1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI. Ее коронация прошла в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.

В феврале 2017 года Ее Величество отметила 65-летие на престоле. Сейчас она самый долгоживущий монарх в истории Великобритании. В свои 94 года королева продолжает выполнять обязанности даже во время пандемии коронавируса.

Принц Чарльз Фото: Getty Images

Что касается принца Чарльза, то он тоже уже не молод. 14 ноября сыну королевы исполнится 72 года. Недавно он переболел COVID-19.

Подробнее о коронавирусе у принца Чарльза смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет.

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