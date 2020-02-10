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Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

О нежелании герцогов Сассекских возвращаться в Британию временно придется забыть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Елизавета ІІ попросила принца Гарри и Меган Маркл посетить Лондон
Елизавета ІІ попросила принца Гарри и Меган Маркл посетить Лондон
Фото: Getty Images

Отделение Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи Великобритании стало нетленным поводом для обсуждения в кругах СМИ. Недавно Елизавета ІІ публично поддержала своего внука и его супругу, а теперь лично попросила семью принца Гарри приехать в Букингемский дворец.

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Причиной стало мероприятие, на котором супруги должны присутствовать в качестве членов королевской семьи. Это ежегодная служба в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций 9 марта. Отмечается, что этот выход в свет станет последним для герцогов Сассекских. Об этом сообщает The Sunday Times.

Но у такой просьбы от Ее Величества есть еще одна причина. Елизавета II крайне обеспокоена тем, что не сможет часто видеть правнука, принца Арчи, ведь Меган и Гарри уже перебрались в Ванкувер, Канада. Более того, Меган Маркл не планировала ближайшее время возвращаться в Лондон. Но, как мы видим, обстоятельства складываются иначе. Именно поэтому предполагается, что 10-месячный Арчи прилетит вместе со своими родителями.

Герцоги Сассекские с сыном Арчи
Герцоги Сассекские с сыном Арчи
Фото: Getty Images

Помимо этого, у двух братьев, Гарри и Уильяма, будет прекрасная возможность публично встретиться, поговорить, выяснить отношения. Так как средства массовой информации активно начали приписывать братьям и их женам ссоры, вражду, непонимания между друг другом.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл – единственная из королевской семьи, кто вошел в ТОП-50 самых влиятельных людей Британии.

Узнайте также, почему Меган Маркл и принц Гарри отказались присутствовать на церемонии "Оскар-2020".

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