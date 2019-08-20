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Елизавета II наложила на Меган Маркл очередной запрет

Герцогине Сассекской запретили носить джинсы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл
Фото: Getty Images

После того, как бывшая актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, на нее обрушился ряд королевских запретов. Причем герцогиню ограничивают не только в правилах этикета, но и в подборе гардероба.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

На этот раз, по информации издания The Sun, королева Британии Елизавета II запретила Меган Маркл носить джинсы. До этого мы часто могли видеть герцогиню в подобной одежде, то теперь ей придется забыть о самом удобном виде одежды. Дело в том, что Ее Величество считает джинсы одеждой для рабочего класса. В список запрещенных вещей также попали платья выше колен.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Кроме того, сейчас принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи отдыхают в Шотландии, где им еще предстоит посетить светские мероприятия. Королева хочет быть уверенной, что Маркл не опозорит королевскую семью своим внешним видом. Поэтому герцогине предложили обратить внимание на костюмы местных дизайнеров, чтобы таким образом проявить уважение к принимающей стороне.

Как на такой запрет отреагировала сама Меган Маркл – неизвестно. Но, стоит отметить, что звезда "Форс мажоров" очень любит джинсы и часто их носит в повседневной жизни.  

Напомним, что недавно Меган Маркл и принц Гарри разозлили фанатов перелетом на частном самолете.

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Источник: The Sun
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