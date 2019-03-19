Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

Королевская чета получила отказ от королевы

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая уже ушла в официально декрет, и ее супруг принц Гарри готовятся к рождению первенца и переезду в поместье в Виндзоре. Супруги обратились к королеве Елизавета II с просьбой создать собственный независимый двор в резиденции Фрогмор-хаус.

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Как пишет The Sunday Times, королева наложила вето на просьбу и в связи с этим королевская чета не получит желанной независимости от Букингемского дворца. Такое обращение не только противоречит всем установленным правилам, но и может расцениваться как первые шаги к разрушению монархии.

"Они хотели, чтобы их дом был полностью независим от Букингемского дворца, но им сказали: "Нет". Существуют правила, которые не допускают такой независимости", - рассказал инсайдер.

В то же время в Букингемском дворце прокомментировали переезд принца Гарри и Меган Маркл. По словам представителей королевы, это совсем не повлияет на работу герцогов Сассекских над благотворительными проектами. Елизавета II отдала одну из комнат дворца для офиса супругов, однако все подчиненные Гарри и Меган будут отчитываться секретарю королевы Доналу МакКейбу.

"Королева разрешила герцогу и герцогине Сассекским разместить офис в Букингемском дворце. Королевское Высочество выберет для них новых помощников, которые войдут в состав команды Букингемского дворца и будут подчиняться секретарю королевы Доналу МакКейбу", – рассказали пресс-секретари дворца.

Напомним, что днями ранее Меган Маркл проигнорировали в королевской семье, не предложив герцогине стать крестной мамой внучки Елизаветы II, в то время, как принц Гарри стал крестным отцом малышки.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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