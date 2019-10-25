Елизавета II не смотрит основанный на ее жизни сериал "Корона": в чем причина

Сериал "Корона" не смотрел ни один член королевской семьи

Елизавета II Фото: AFP

Британская королева Елизавета II, которая недавно вопреки своему монаршескому статусу подала чай работнику Букингемского дворца, отказывается смотреть основанный на ее биографии сериал "Корона".

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О том, что члены королевской семьи не смотрят сериал, стало известно после разговора принца Филиппа с сыгравшей британского монарха актрисой Оливией Колман. Супруг Ее Величества намекнул, что никто из представителей Кенсингтонского дворца не смотрит сериал "Корона". Как пишет The Daily Mail, такое заявление монарха удивило общественность.

В свою очередь, исторический консультант сериала "Корона" и биограф королевской семьи Роберт Лэйси заявил, что кинолента просто слишком реалистичная, поэтому и не получила одобрения у королевы.

"Я бы сказал, что "Корона" в своих съемках подошла очень близко к реальной жизни... Конечно, это не документальный фильм, но над ним работает огромная команда исторических исследователей, которые тщательно изучают каждую деталь биографии всех членов королевской семьи", – рассказал Роберт Лейси.

По его предположениям, многие члены королевской семьи следят за развитием событий в сериале. Как убежден Роберт Лейси, королевская семья не хочет это разглашать, чтобы экранизированные персонажи не влияли на их имидж среди британцев.

Напомним, что недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

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