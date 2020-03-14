Елизавета II отменила несколько поездок из-за пандемии

93-летняя королева находятся в группе риска заражения коронавирусом

Елизавета II, которая ранее провела личный разговор с принцем Гарри, отменила несколько официальных визитов из-за коронавируса. Британская королева в ближайшие дни должна была посетить северо-западную Англию и север Лондона, но отказалась от поездок из-за пандемии.

Елизавета II Фото: Getty Images

26 марта Елизавета II должна была посетить завод Bentley Motors в графстве Чешир, побывать в местной обсерватории и встретиться со школьниками, которые занимаются научной деятельностью.

О том, что монархиня перенесла рабочие встречи, сообщается в заявлении Букингемского дворца.

"В рамках мер предосторожности при сегодняшних обстоятельствах дневники королевы изменились на ближайшие недели. Проконсультировавшись с представителями Medical Household и правительством, было решено перенести запланированные визиты Ее Величества в Чешир и Кэмден. Аудиенция будет проводиться в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Скриншот royal.uk/

Отметим, что 93-летняя королева Британии попадает в группу повышенного риска. Известно, что пожилые люди переносят коронавирус значительно тяжелее остальных.

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