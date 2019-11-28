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Елизавета II собирается уходить в отставку: кто займет место королевы

Ее Величество в 95 лет отречется от престола

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Фото: REUTERS/File Photo
Фото: REUTERS/File Photo

Королева Британии Елизавета II, которая отменила вечеринку к 60-летию своего сына, через полтора года собирается уходить в отставку. Отречься от престола Ее Величество планирует тогда, когда ей исполнится 95 лет.

Узнайте также, почему королева Елизавета II отказалась финансировать свадьбу своей последней незамужней внуки:

Как сообщает издание The Sun, Елизавета II королевские полномочия передаст своему сыну – принцу Чарльзу.

"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий. Насколько я понимаю, королева серьезно обдумала этот вопрос и считает, что если она будет жива, когда ей исполнится 95 лет, то подумает о том, чтобы передать власть Чарльзу", – сообщил бывший член королевского двора.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

Также сообщается, что неофициальная передача королевских полномочий и дел 71-летнему принцу Чарльзу началась уже давно. Так, он все чаще стал появляться от лица королевы на многих официальных мероприятиях.

Напомним, сына Ее Величества обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

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