Елизавета II передумала возвращаться в Букингемский дворец

Ее Величество вернулась в Виндзорский замок

Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Виндзорский замок несмотря на то, что ранее сообщалось, что Ее Величество будет находиться в Букингемском дворце, сообщает Express.

Королева вернулась в Виндзорский замок после своего пребывания в Сандрингеме – это подтвердили представители Букингемского дворца. Ее супруг принц Филипп к ней не присоединился.

Все дело в том, что 99-летний герцог Эдинбургский остается в поместье Сандрингем в Норфолке, где он проводит большую часть времени с тех пор, как сложил королевские обязанности.

Елизавета II с принцем Филиппом Фото: Getty Images

Королевская чета действительно провела вместе период самоизоляции в Виндзорском замке с марта, прежде чем вместе отправиться в Балморал на летние каникулы. Затем в последние недели они переехали в Сандрингем.

Сообщалось, что Ее Величество немедленно вернется в Букингемский дворец, где будет проводить официальные встречи, но планы королевы изменились. Традиционно королева пребывает в официальной резиденции в Виндзорском замке в течение месяца на Пасху, а также остается на неделю в июне. Но не остается там более, чем на несколько месяцев.

Ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II поссорилась со своим персоналом из-за того, что обслуга отказалась ехать с ней в Сандрингем на Рождество, где по традиции королевская семья отмечает праздник уже в течение многих лет.

Каким видом транспорта пользуется королева Елизавета II – смотрите видео:

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