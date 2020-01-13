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Елизавета II проведет совещание касательно принца Гарри и Меган Маркл: о чем будут говорить

Королевская чета ожидает на приезд экс-актрисы из Канады

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

На фоне шокирующего заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о сложении полномочий королева Британии Елизавета II 13 января проведет кризисное совещание с членами королевской семьи.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Отметим, что на такие кардинальные планы изменить устав жизни весьма бурно прореагировали не только британцы, но и все члены королевской семьи. Ее Величество была возмущена таким заявлением внука и поэтому сегодня созвала всех своих потомков, дабы решить все насущные вопросы и решить, что дальше делать.

По информации Sky News, в ходе встречи принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский соберутся вместе в резиденции Сандрингем. Как сообщает источник, члены семьи планируют взвесить все плюсы и минусы заявления принца Гарри и Меган Маркл.

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Более того, ожидается, что на встречу из Канады прилетит сама Меган, чтобы обсудить все нюансы сложившейся ситуации. Но если герцогиня не прилетит в Лондон, но свяжется с родственниками по видео.

Отметим, что тем временем Меган Маркл успела подписать контракт со студией Disney, за что герцогов упрекнули. Ведь официальное решение еще не принято, потому супруги не могут работать. Более детально о том, что происходит в королевской семье и какие будут последствия, читайте в нашем материале.

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