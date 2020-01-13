Елизавета ІІ провела совещание с сыном и внуками: что ждет принца Гарри и Меган Маркл

Встреча состоялась 13 января в Сандрингемском дворце

Елизавета ІІ провела совещание в королевской семье Фото: AFP, Instagram.com

В Британии состоялось экстренное совещание относительно решения принца Гарри и Меган сложить королевские обязанности. Ранее королева Елизавета ІІ отдала приказ найти решение сложившейся ситуации в ближайшие дни – касательно вопросов проживания, налогов, безопасности.

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Как сообщает издание Daily Mail, совещание состоялось сегодня, 13 января, в 14:00 в Сандрингемском дворце. Участие принимали Ее Величество, принцы Чарльз, Уильям и Гарри. Герцог Эдинбургский, принц Филипп, покинул дворец до начала совещания, так как в ярости из-за заявления своего внука и его супруги. Королева Елизавета ІІ выступала от имени себя и своего мужа.

Стоит отметить, Меган Маркл на встрече отсутствовала, так как несколько дней назад улетела в Канаду. Многие предполагали, что по столь важному поводу герцогиня вернется в Лондон и поддержит супруга, однако этого не произошло. Меган Маркл и принц Гарри держали связь по телефону.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Также выяснилось, что супруги намерены сохранить свои титулы и в дальнейшем изымать пользу от бренда Sussex. Герцог надеется, что его 93-летняя бабушка, отец и брат позволят ему и его жене сохранить свои королевские титулы, живя за границей и будучи финансово независимыми, зарабатывая благодаря бренду Sussex, который, по мнению экспертов, оценивается в 400 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри требуют обеспечить им полицейских телохранителей, финансируемых налогоплательщиками, когда они находятся в Великобритании. Достоверно пока неизвестно, однако предположительно, принцы Чарльз и Уильям отклонили это требование.

Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество, как сообщают инсайдеры, заинтересована, чтобы так называемая "бизнес-империя Сассексов" не нанесла ущерба королевской семье. Более того, появилась информация, что принц Чарльз тайно давал своему сыну и его супруге миллионы фунтов стерлингов, чтобы обеспечить им роскошный образ жизни. Поэтому он особенно огорчен таким поступком принца Гарри и Меган Маркл.

Краткие итоги совещания королевской семьи:

по словам инсайдеров, принц Гарри решил отделиться от королевской семьи "без особых раздумий", несмотря на негативную реакцию родственников;

принц Чарльз тайно давал миллионы Гарри и Меган, чтобы поддержать их, с тех пор, как они поженились в 2018 году;

встреча в Сандрингеме началась в 2 часа дня по британскому времени, а в Ванкувере было бы 6 часов утра, так что Меган имела возможность поддержать Гарри по видеосвязи;

принц Филипп поддерживал королеву, но решил не участвовать во встрече сегодня днем, так как был очень зол на Сассексов;

Королевская семья постарается договориться с Гарри на этой неделе, но предупреждает, что его "отделение" займет месяцы;

хотя герцоги Сассекские будут жить в Канаде, их конечная цель – иметь дом и бизнес в Лос-Анджелесе – но только после того, как Дональд Трамп перестанет быть президентом, сообщили источники.

Ранее мы также писали, что принцы Уильям и Гарри сделали официальное заявление, обвинив прессу во лжи.

8 января Меган Маркл и принц Гарри заявили о намерении сложить королевские обязанности и самостоятельно себя финансировать. Как сообщают таблоиды, члены королевской семьи были осведомлены о решении герцогов Сассекских, однако публичное заявление стало для них неожиданностью. На данный момент продолжается урегулирование всех вопросов, связанных с решением Меган Маркл и принца Гарри "отделиться" от королевской семьи.

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