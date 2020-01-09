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Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл снимают с себя королевские обязанности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Королева Елизавета ІІ не поддерживает решение герцогов Сассекских
Королева Елизавета ІІ не поддерживает решение герцогов Сассекских
Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Вчера, 8 января, герцоги Сассекские буквально шокировали публику решением сложить королевские обязанности. Букингемский дворец сразу прокомментировал заявление Меган Маркл и принца Гарри. Теперь же стало известно, как на решение герцогов отреагировали королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз и Уильям.

У Меган Маркл до сих пор нет британского гражданства. Подробности в сюжете:

Так, как сообщает The Sun, королева "глубоко расстроена" заявлением своего внука и его супруги, а принцы Чарльз и Уильям пришли в ярость. По словам высокопоставленного источника, заявление герцогов Сассекских не должно было появиться в Сети, и окончательное обоюдное решение по этому вопросу между Меган Маркл, принцем Гарри и остальными членами королевской семьи принято не было.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

"Их заявление не было согласовано ни с кем. Это нарушает весь протокол. Это объявление войны семье. Есть ярость из-за того, как они это сделали, не задумываясь о последствиях. Королева глубоко расстроена. Принц Уэльский и герцог Кембриджский накалены от ярости. Придворные не могут в это поверить. Есть так много оставшихся без ответа вопросов, но они только что сделали заявление, и сделали это, не задумываясь ни о ком другом. План был таков, чтобы обсудить это и выработать способ, который работает для всех в семье", – передает издание слова источника.

Есть также информация, что последней каплей для Гарри и Меган стал официальный выпуск нового королевского портрета с изображением королевы, принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж
Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Этот снимок стал ярким свидетельством того, что Гарри и Меган не считаются частью семьи. С их точки зрения, с этого момента им не было смысла оставаться", – говорит источник.

Ранее мы также писали, что Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали Кейт Миддлтон.

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