Елизавета II передала свои полномочия Кейт Миддлтон

Герцогиня приступает к выполнению новых функций

Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям Фото: Getty Images

Королева Британии Елизавета II передала герцогине Кейт Миддлтон свои полномочия. Теперь супруга принца Уильяма официально назначена патроном Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году. Ее Величество занимала эту должность на протяжении 67-ми лет, приступив к обязанностям с момента своей коронации.

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Как сообщает Daily Mail, Кейт Миддлтон уже успела в новом статусе посетить мастерскую Королевского фотографического общества в Лондоне. Эту должность 37-летняя герцогиня получила неспроста – супруга Уильяма всерьез увлекается фотографиями, а большинство официальных портретов своих детей были сделаны именно Кейт.

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Ко всему, Елизавета II в очередной раз проявила свою благосклонность к Кейт Миддлтон. Известно, что у Ее Величества отношения с Миддлтон сложились куда более лучше, чем с супругой принца Гарии – Меган Маркл.

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что Елизавета II взяла под контроль жизнь Меган Маркл и принца Гарри. Ее Величество хочет максимально контролировать жизнь своего внука и его супруги.

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