Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II передала свои полномочия Кейт Миддлтон

Герцогиня приступает к выполнению новых функций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям
Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям
Фото: Getty Images

Королева Британии Елизавета II передала герцогине Кейт Миддлтон свои полномочия. Теперь супруга принца Уильяма официально назначена патроном Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году. Ее Величество занимала эту должность на протяжении 67-ми лет, приступив к обязанностям с момента своей коронации. 

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету США в Букингемском дворце:


Как сообщает Daily Mail, Кейт Миддлтон уже успела в новом статусе посетить мастерскую Королевского фотографического общества в Лондоне. Эту должность 37-летняя герцогиня получила неспроста – супруга Уильяма всерьез увлекается фотографиями, а большинство официальных портретов своих детей были сделаны именно Кейт.

Читайте также
Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Ко всему, Елизавета II в очередной раз проявила свою благосклонность к Кейт Миддлтон. Известно, что у Ее Величества отношения с Миддлтон сложились куда более лучше, чем с супругой принца Гарии – Меган Маркл. 

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что Елизавета II взяла под контроль жизнь Меган Маркл и принца Гарри. Ее Величество хочет максимально контролировать жизнь своего внука и его супруги. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл и принц Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт и Уильяма: причина Принц Уильям перестал носить обручальное кольцо: что случилось Полицейский кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил пенсионерку: фото Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай
Елизавета II Кейт Миддлтон принц Уильям англия королевская семья
Источник: The Daily Mail
Реклама

Новости партнеров

Шелковица: полезные свойства и противопоказания
Шелковица: полезные свойства и противопоказания
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
От чего спасет хурма
От чего спасет хурма
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая

Популярные статьи

Сегодня, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Новости партнеров

Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Торт
Торт "Сникерс" - реальная находка для сладкоежек
Чельпек (рецепт)
Чельпек (рецепт)
Як уповільнити ріст волосся в домашніх умовах
Як уповільнити ріст волосся в домашніх умовах
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Не тільки сивина і зморшки: як зрозуміти, що ви старієте
Не тільки сивина і зморшки: як зрозуміти, що ви старієте
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь