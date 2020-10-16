Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала одни недоумения: в чем причина

Сегодня, 11:55

Ее Величество посетила мероприятие вместе с принцем Уильямом

Королева Великобритании Елизавета II впервые с марта месяца посетила публичное мероприятие за пределами королевской резиденции. Фото опубликовали на официальной страничке королевской семьи в Instagram.

Все, конечно же, были рады видеть 94-летнюю королеву в здравии, и уже обсудили ее стильный наряд – пальто от Stewart Parvin и шляпку от Rachel Trevor Morgan. Но многие обратили внимание на то, что на королеве не было важного элемента, а именно – защитной маски!

Елизавета II и принц Уильям
Елизавета II и принц Уильям
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество посетила мероприятие в компании своего внука – принца Уильяма, который тоже решил не надевать маску.

"Королевская семья освобождается от обязанностей носить маску?", "Они думают, что не заболеют COVID-19?", "Никто из них не надел маску, почему? Так много случаев", "Пожалуйста, носите маску, это не лучший пример для подражания", – пишут разгневанные подписчики.

Скриншот: соцсети

Но, как сообщает People со ссылкой на королевских представителей, во время прогулки соблюдались все соответствующие рекомендации по безопасности, а все, кто встречался с королевой и принцем, сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Елизавета II
Елизавета II
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Конкретные рекомендации были запрошены у медицинских работников и соответствующих сторон, и были приняты все необходимые меры предосторожности", – говорит пресс-секретарь Букингемского дворца.

Ранее мы писали, что Елизавета II решила не возвращаться в Букингемский дворец. Мы также сообщали, что Ее Величество поссорилась со своим персоналом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принцесса Евгения поделилась архивными фото, которые еще никто никогда не видел Принц Гарри вернется в Британию для разговора с королевой - СМИ Меган Маркл и принц Гарри оказались не самыми эко-френдли в королевской семье - исследование
Елизавета II королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне гибели дочери
Вскрылось странное поведение Конкина на фоне гибели дочери

Популярные статьи

Сегодня, 09:50Шоу-бизнес

Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

Вчера, 13:12Fun

Рыбак поймал самого большого карпа-рекордсмена в Великобритании: фото

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне переболела коронавирусом: "Плакала от крепатуры"

Вчера, 05:56Fun

Премьер-министр оскандалилась, надев пиджак на голое тело (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 15 октября: Овнам нужно окружить себя приятными людьми, а Тельцам – отрегулировать режим сна

14 октябряШоу-бизнес

Фото дня. Порошенко после коронавируса сравнили с Колином Фертом

14 октябряТехно

Сколько будут стоить новые iPhone в Украине и когда они появятся

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 октябряEvents

День защитника Украины и День украинского казачества: в чем разница этих праздников

14 октябряEvents

Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, SМS

14 октябряFun

День защитника Украины 2020 – поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках, открытках и стихах

14 октябряEvents

Красивые поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах

14 октябряEvents

С Покровом Пресвятой Богородицы: нежные картинки, стихи и поздравления

13 октябряШоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

13 октябряСтиль

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Новости партнеров

Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Ученые узнали о преждевременной смерти женщин: есть точный маркер
Ученые узнали о преждевременной смерти женщин: есть точный маркер
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Илона Гвоздева из «Танців з зірками» огорошила кадрами из роддома
Илона Гвоздева из «Танців з зірками» огорошила кадрами из роддома
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой
Ревущий Тарзан ошеломил выходкой после измены Королевой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять