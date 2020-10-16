Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала одни недоумения: в чем причина

Ее Величество посетила мероприятие вместе с принцем Уильямом

Королева Великобритании Елизавета II впервые с марта месяца посетила публичное мероприятие за пределами королевской резиденции. Фото опубликовали на официальной страничке королевской семьи в Instagram.

Все, конечно же, были рады видеть 94-летнюю королеву в здравии, и уже обсудили ее стильный наряд – пальто от Stewart Parvin и шляпку от Rachel Trevor Morgan. Но многие обратили внимание на то, что на королеве не было важного элемента, а именно – защитной маски!

Елизавета II и принц Уильям Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ее Величество посетила мероприятие в компании своего внука – принца Уильяма, который тоже решил не надевать маску.

"Королевская семья освобождается от обязанностей носить маску?", "Они думают, что не заболеют COVID-19?", "Никто из них не надел маску, почему? Так много случаев", "Пожалуйста, носите маску, это не лучший пример для подражания", – пишут разгневанные подписчики.

Скриншот: соцсети

Но, как сообщает People со ссылкой на королевских представителей, во время прогулки соблюдались все соответствующие рекомендации по безопасности, а все, кто встречался с королевой и принцем, сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Елизавета II Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Конкретные рекомендации были запрошены у медицинских работников и соответствующих сторон, и были приняты все необходимые меры предосторожности", – говорит пресс-секретарь Букингемского дворца.

Ранее мы писали, что Елизавета II решила не возвращаться в Букингемский дворец. Мы также сообщали, что Ее Величество поссорилась со своим персоналом.

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