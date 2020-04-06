Елизавета II выступила с обращением к британцам: видео

Королева поблагодарила медиков за борьбу с COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II, которая недавно провела аудиенцию по телефону, в связи с пандемией коронавируса выступила с официальным обращением к своему народу. Ее Величество поблагодарила медиков за спасение жизней и призвала всех придерживаться режима карантина. Отметим, что это пятое обращение королевы за 68 лет правления.

Королева Великобритании обратилась к нации с Виндзорского замка, где находится сейчас вместе с супругом на самоизоляции. Елизавета II выразила надежду, что в будущем все смогут гордиться тем, как британский народ встретил эти трудности.

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"Я говорю с вами в очень непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные изменения привычной жизни коснулись всех нас. Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сострадание к ближнему по-прежнему являются основными в нашей стране", – отметила королева.

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Также 98-летняя королева призвала всех оставаться дома и поблагодарила тех, кто придерживается карантина. Она выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и всем тем, кто принимает участие в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что после болезни принц Чарльз обратился к британцам с официальным заявлением и рассказал, как чувствует себя сейчас.

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