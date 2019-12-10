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Елизавета II запретила публиковать фото Меган Маркл: в чем причина

Фото герцогини с украшениями вызвало возмущение в Букингемском дворце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая в пятый раз осталась без личной помощницы, снова вызвала негативную реакцию у британской королевы Елизаветы II.

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Недавно бывшая актриса решила помочь своей американской подруге, дизайнеру Дженнифер Мейерс, в продажах украшений. Так, на странице в Instagram Мейерс разместила снимок супруги принца Гарри и предлагала купить ожерелье за 850 долларов и кольцо стоимостью 200 долларов. В тексте говорилось, что Меган "не может нарадоваться своим украшениям".

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Как сообщает издание Daily Mail, публикация фото вызвала возмущение Букингемского дворца, поэтому Елизавета II заставила удалить пост и запретила публиковать без разрешения фотографии Меган Маркл.

Представитель Букингемского дворца заявил, что дизайнер нарушила соглашение о неразглашении информации.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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