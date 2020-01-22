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Elledgy: певица и продюсер рассказала историю любви в своем эпатажном дебютном клипе

21 января на сайте YouTube публике был представлен клип Love me Long

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Elledgy Love me long — международная ютуб-премьера
Elledgy Love me long — международная ютуб-премьера

Эпатажная работа певицы-дебютантки Elledgy всколыхнула медиа-пространство и вызвала бурные обсуждения. Однако как минимум для 150 тысяч человек этот клип не стал сюрпризом — они ждали его, предвкушали и восхищались заранее. Выступившая под псевдонимом Elledgy Эльвира Гаврилова далеко не новичок в шоу-бизнесе. Продюсер, президент национальной премии "Гордость и Красота Украины", модель и телеведущая весь последний месяц готовила в соцсетях свою многочисленную аудиторию к собственному дебюту в поп-музыке. Нам удалось пообщаться с исполнительницей и узнать, что она не собирается делать карьеру певицы. Тогда какова ее цель и дальнейшие планы, а также подробности о самом волнующем музыкальном видео января — читайте в интервью.

Elledgy (Эльвира Гаврилова): моя цель — совсем не стать певицей

Elledgy (Эльвира Гаврилова) — авторский проект продюсера.

Эльвира, певица — еще один род деятельности, где вы себя проявили. Поделитесь впечатлениями, пришлось ли вам по душе новое амплуа?

— Да, певицей быть заманчиво, мне понравился этот экспириенс, но сразу хочу озвучить: моя цель заключалась вовсе не в том, чтобы прославиться как певица. Я занимаюсь продюсированием — в основном, моделей и вокалистов. Более того, в будущем хочу войти в сферу кинопродюсирования. Для всего этого нужен опыт.

И вы решили снять собственный клип, чтобы почувствовать процесс изнутри?

— Именно так. Я из тех руководителей, которым просто необходимо знать процесс изнутри и лично прочувствовать каждое звено в цепи — от секретаря до гендиректора. Продюсирование не исключение. Чтобы максимально качественно продюсировать вокалистов и снимать для них клипы, я должна была разобраться во всех тонкостях этого дела. И нырнула в процесс с головой.

Love me long: Сергея Мельника бросили ради девушки

В клипе Elledgy Love me long главная героиня делает выбор в пользу девушки

Пусть вашей целью был процесс, но результат получился впечатляющий. Расскажите о сюжете клипа — он довольно неоднозначный.

— В основе этого сюжета вечная история о любовном треугольнике. С той особенностью, что его составляют три девушки. Моя лирическая героиня влюблена, но ее любимая не собирается отказываться ради нее от другой девушки. В клипе также снялся известный футболист, "холостяк" 5-го сезона Сергей Мельник. По сюжету мы знакомимся с ним в ресторане, но я не могу забыть о своих чувствах. Вижу ее, и все вспыхивает вновь. Не в силах избавиться от воспоминаний о том, как нам было хорошо вместе, я отвергаю героя Сергея Мельника, на удивление миллионов его поклонниц. :) Не буду рассказывать все — смотрите сами, наслаждайтесь и пишите комментарии, я их очень жду.

Эльвира Гаврилова представит клип европейскому зрителю

Трек англоязычный — планируете продвигать его не только в Украине?

— Я уже долгое время работаю в Европе и живу, большей частью, в Португалии. Значительная часть моих клиентов — иностранцы, поэтому, конечно, я хочу, чтобы мою работу увидели и понимали не только в Украине, но и за рубежом. Именно английский — язык, понятный большинству. Клип и трек будет представлен на всех международных площадках: Apple Music, Google Play, YouTube.

Как насчет ТВ?

— Посмотрим. ;)

Следите за новостями Elledgy на официальном сайте Эльвиры Гавриловой.

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клип Эльвира Гаврилова
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