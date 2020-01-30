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Эллен Дедженерес назвала ансамбль Вирского российским: реакция Посольства Украины

Представители ведомства обратились к телезвезде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Эллен Дедженерес
Эллен Дедженерес
Фото: Getty Images

Известная американская телеведущая Эллен Дедженерес на днях оказалась в центре скандала – звезда назвала Ансамбль танца Украины имени Павла Вирского российским.

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В комментариях подписчики Эллен Дедженерес отметили, что ансамбль Вирского – украинский, и призывали телезвезду указать это в публикации. Однако пост Эллен оставила без изменений. На ситуацию сразу же отреагировал и сам ансамбль. На официальной странице в Instagram ребята выразили сожаление, что подобные ситуации до сих пор случаются.

Позже появилась и реакция Посольства Украины в США. На странице в Facebook представители ведомства обратились к Дедженерес и объяснили телеведущей, что гопак – это украинский танец, а не российский.

"Дорогая Эллен, украинцы – большие поклонники шоу Эллен Дедженерес. Просто хотим, чтобы вы знали, видео, которое вы запостили в Instagram, вообще-то знаменитый "Гопак" – танец, который является украинским, не российским. И, если быть честными, русские никогда не смогут так танцевать. Наш украинский ансамбль Вирского, который на этом видео, может доказать это в вашей студии", – сказано в сообщении.

Ранее мы также писали о скандале с народным хором Украины имени Веревки.

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