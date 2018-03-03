Элтон Джон накричал на фанатов и в бешенстве ушел со сцены – видео

Сегодня, 14:32

Знаменитый певец не выдержал большого скопления поклонников вокруг него

Элтон Джон. Фото: AFP
Элтон Джон. Фото: AFP

Знаменитый британский певец Элтон Джон устроил концерт в Лас-Вегасе, однако кое-что пошло не так и шоу пришлось прервать. 70-летний артист известен тем, что во время своих легендарных концертов он приглашает поклонников к себе на сцену. Однако, в этот раз все вышло из-под контроля. В то время, как певец исполнял свой хит "Saturday Night's Alright For Fighting", к нему на сцену вышло множество фанатов.

Один из них слишком близко подошел к Элтону и даже попытался сыграть с ним на пианино одновременно. В перерыве между куплетами песни Элтон выкрикнул нецензурное выражение в адрес мужчины, благо не в микрофон. Момент, когда певец кричит "f**k off" (с англ. "отвали отсюда" – Ред.) можно заметить на видео, на третьей секунде.

После тщетной попытки угомонить фанатов, артист в ярости удалился со сцены, так и не завершив композицию.

Ранее сообщалось, что легендарный певец Элтон Джон решил прекратить гастроли и уйти со сцены. Он устроил прощальный тур, который закончится в 2021 году

На днях было обнародовано завещание матери Элтона Джона, которая скончалась в декабре 2017 года в возрасте 92 лет. Как сообщает издание Sun, половину своего имущества Шейла Фаребратер завещала своему бывшему шоферу.

 
шоу, артист, певец, Элтон Джон

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"Сегодня"

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