Элтон Джон оказался в инвалидном кресле: что случилось с певцом

Знаменитый певец получил травму ноги, которая лишила его возможности ходить

Элтон Джон собрал друзей на вечеринке после "Оскара 2019" Фото: AFP

Популярный британский певец Элтон Джон, который согласился давать уроки игры на фортепиано будущему ребенку Меган Маркл и принца Гарри, вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Дело в том, что 72-летний музыкант получил травму ноги.

Неприятной новостью артист поделился с поклонниками, опубликовав фото в коляске на своей странице в Instagram. "Даже вывихнутая лодыжка не могла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев в мире", – подписал снимок Элтон Джон.

Отметим, что фанаты певца выразили беспокойство о здоровье знаменитости, а также пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что в минувшем году Элтон Джон был вынужден отменить концерт из-за серьезной болезни. Тогда музыкант не смог выступить во Флориде по причине воспаленного уха. Однако тогда пришедшие на мероприятие фанаты певца были возмущены, потому что об отмене концерта им сообщили только через 20 минут после того, как он должен был начаться.

О секретах жизни Элтона Джона смотрите в нашем видео:

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