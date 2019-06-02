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Элтон Джон осудил цензуру "Рокетмена" в российском прокате

Биографический фильм о певце подвергся цензуре в РФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Элтон Джон под прицелом камер
Элтон Джон под прицелом камер
Фото: AFP

На большие экраны вышел биографический фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен". Ранее мы писали о том, что сам певец рассказывал, какие сцены категорически не хотел убирать из байопика. Сегодня же стало известно, что в российском прокате "Рокетмен" подвергся жесткой цензуре.

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Так, по информации СМИ, в России из фильма "Рокетмен" вырезали сцены о наркотиках и интиме между мужчинами, в частности между Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом.

Элтон Джон категорически осудил решение подвергнуть цензуре фильм "Рокетмен" в российском прокате. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter.

"Мы категорически отвергаем решение о цензуре "Рокетмена" для российского рынка. Аудиторию лишают права видеть фильм таким, какой он есть", – написал певец.

Ранее Элтон Джон рассказал, что создатели фильма хотели смягчить его, чтобы присвоить ему рейтинг 13+, однако сам артист выступил против, поскольку его жизнь в реальности не соответствовала подобному рейтингу.

"Я не вел жизнь, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах", – заявил Элтон Джон.

Ранее мы писали о том, что украинские звезды посетили премьеру фильма "Рокетмен".

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