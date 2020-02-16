Элтон Джон прервал концерт из-за плохого самочувствия: что случилось с певцом

Артист признался, что незадолго до выхода на сцену ему поставили страшный диагноз

Элтон Джон Фото: Getty Images

Элтон Джон, который первым узнал о выходе принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи, прервал свой сольный концерт в Новой Зеландии. 72-летний певец со сцены признался фанатам, что накануне ему поставили неутешительный диагноз. Об этом сообщает ВВС.

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В это воскресенье, 16 февраля, сэр Элтон Джон потерял голос прямо во время своего выступления в Окленде. Своим фанатам он сообщил, что именно накануне большого шоу ему поставили диагноз ходячей пневмонии.

Во время исполнения песни он почувствовал слабость и был вынужден прерваться. "Я только что совсем потерял голос. Я не могу петь. Мне пора идти. Извините", – сказал певец. После этого ассистенты звезды помогли ему сойти со сцены.

В своем Twitter Элтон Джон извинился перед поклонниками. "Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня вечером присутствовал на концерте в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз ходячая пневмония, но я хотел показать вам лучшее шоу из возможных", – написал певец.

Добавим, что ходячая пневмония — это тип легочной инфекции, часто вызванной бактериями или вирусом. Она менее тяжелая, чем другие виды пневмонии, а большинству больных не требуется медицинская помощь. Симптомы сопоставимы с симптомами сильной простуды, часто включают в себя кашель, боль в груди, боль в горле и головную боль.

Ранее Элтон Джон рассказал о дружбе с Майклом Джексоном, назвав поп-короля психически больным.

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