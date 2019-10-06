Элтон Джон рассказал, как чуть не умер после операции
Певец подхватил смертельную инфекцию
Элтон Джон, который недавно вступился за Меган Маркл, несколько лет назад находился на грани смерти. Британский певец впервые рассказал об операции и смертельной инфекции, которая угрожала его жизни.
О первом сексуальном опыте Элтона Джона смотрите в сюжете:
Откровенное признание о болезни певец написал в своих мемуарах, сообщает The Daily Mail. Так, в 2017 году у Элтона Джона обнаружили рак простаты. Он согласился на операцию, которая прошла успешно, однако через 10 дней певец заметил ухудшение.
"Оказалось, у меня было редкое осложнение после операции. Я молился в одиночестве среди ночи: "Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени". Меня отвезли в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне, где мне сделали сканирование", – вспоминает Элтон Джон.
Британец оказался в реанимации, а после ему сообщили об инфекции. "Лечили ее большими внутривенными дозами антибиотиков. Но температура вернулась. Они взяли образец. это было намного серьезнее, чем они могли себе представить. Было проведено МРТ, и Бог знает, сколько еще процедур. Врачи сказали, что до смерти осталось 24 часа", – добавил артист.
Напомним, что ранее Элтон Джон был удостоен главной награды Франции.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.