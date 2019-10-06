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Элтон Джон рассказал, как чуть не умер после операции

Певец подхватил смертельную инфекцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Элтон Джон
Элтон Джон
Фото: AFP

Элтон Джон, который недавно вступился за Меган Маркл, несколько лет назад находился на грани смерти. Британский певец впервые рассказал об операции и смертельной инфекции, которая угрожала его жизни.

О первом сексуальном опыте Элтона Джона смотрите в сюжете:

Откровенное признание о болезни певец написал в своих мемуарах, сообщает The Daily Mail. Так, в 2017 году у Элтона Джона обнаружили рак простаты. Он согласился на операцию, которая прошла успешно, однако через 10 дней певец заметил ухудшение.

"Оказалось, у меня было редкое осложнение после операции. Я молился в одиночестве среди ночи: "Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени". Меня отвезли в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне, где мне сделали сканирование", – вспоминает Элтон Джон.

Британец оказался в реанимации, а после ему сообщили об инфекции. "Лечили ее большими внутривенными дозами антибиотиков. Но температура вернулась. Они взяли образец. это было намного серьезнее, чем они могли себе представить. Было проведено МРТ, и Бог знает, сколько еще процедур. Врачи сказали, что до смерти осталось 24 часа", – добавил артист.

Напомним, что ранее Элтон Джон был удостоен главной награды Франции.

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