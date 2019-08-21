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Элтон Джон вступился за Меган Маркл: что произошло

Британский музыкант попросил прессу прекратить ложные обвинения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Элтон Джон, Меган Маркл и принц Гарри
Элтон Джон, Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Легендарный британский музыкант Элтон Джон, который является близким другом королевской семьи, вступился за Меган Маркл и принца Гарри. Отметим, что британце возмутила недавняя поездка герцогов на частном самолете в Ниццу. Дело в том, что частные джеты выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида кислорода, чем коммерческие рейсы. Это засоряет окружающею среду. Помимо этого, полет весьма дорогой – 24 тысячи долларов.

Смотрите ролик о том, как Меган Маркл представила собственную обложку для глянца:

На своем Twitter-аккаунте Элтон Джон пояснил, что частный полет оплатил он сам, а принц Гарри, Меган Маркл и их первенец Арчи жили в его доме.

"Я глубоко опечален сегодняшним искаженными и вредоносными сообщениями в прессе о пребывании герцога и герцогини Сассекских в моем доме в Ницце... Мы с Дэвидом хотели, чтобы молодая семья провела выходные в приватной обстановке, в полной безопасности и спокойствии в нашем доме. Для того, чтобы обеспечить им необходимую степень защиты, мы и предоставили им частный самолет. Зная о том, как для принца Гарри важна забота об окружающей среде, мы позаботились, чтобы их полет был углеродно-нейтральным", – написал певец. 

Ко всему, 72-летний исполнитель обратился к прессе прекратить ложные обвинения в адрес Меган и принца Гарри. 

"Я очень уважаю и приветствую благотворительную деятельность Гарри и Меган и призываю прессу прекратить эти ложные обвинения в их адрес, которые почти ежедневно появляются в СМИ", – подытожил звезда. 

Ко всему, мы сообщали, что Елизавета II наложила на Меган Маркл очередной запрет.

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