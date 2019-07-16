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Элвиса Пресли сыграет молодой актер: удивительное сходство

Известный режиссер снимает биографический фильм об Элвисе Пресли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:04
Элвис Пресли
Элвис Пресли
Фото: Getty Images

В Голливуде готовят биографический фильм об Элвисе Пресли. Звезду 50-х в новом фильме База Лурмана сыграет молодой актер Остин Батлер

Отметим, что публика была шокирована внешним сходством знаменитостей. Ради новой роли Батлер, блондин от природы, покрасил волосы в черный цвет, чтобы быть еще больше похожим на своего героя Элвиса Пресли.

Элвиса Пресли сыграет Остин Батлер
Элвиса Пресли сыграет Остин Батлер
Фото: Getty Images

27-летний Остин Батлер уже успел сняться в фильме "Однажды в Голливуде" вместе с такими популярными актерами, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. В настоящее время Батлер снимается в главной роли в картине "Мертвые не умирают" вместе с Биллом Мюрреем и Селеной Гомес.

К слову, Остин Батлер уже восемь лет состоит в отношениях с американской певицей и актрисой Ванессой Хадженс. На момент начала отношений Батлеру было 19 лет, а Ванессе – 21. Возлюбленная актера уже прокомментировала радостную новость на своей странице в Instagram. По словам Ванессы, она не может дождаться выхода на экраны фильма, где Батлер сыграет главную роль.

INSTAGRAM (@vanessahudgens) on

Баз Лурман уже прокомментировал выбор актера на роль Элвиса Пресли. Кинорежиссер заявил, что обратил внимание на Остина Батлера благодаря его отличной игре в спектакле "Ледяное пришествие на Бродвее".

Отметим, что в фильме зрители также увидят известного актера Тома Хэнкса, который сыграет роль менеджера Элвиса Пресли. В студии Warner Bros. отмечают, что в картине зритель увидит непростые отношения между Пресли и его менеджером Томом Паркером. Кроме того, стало известно, что фильм разделен на две части — взлет карьеры Пресли и жизнь артиста после 35 лет. Об этом сообщает CNN.

Ранее мы также писали, что Лана Дель Рей опубликовала песню из нового фильма об Элвисе Пресли.

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