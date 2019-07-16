Элвиса Пресли сыграет молодой актер: удивительное сходство
Известный режиссер снимает биографический фильм об Элвисе Пресли
В Голливуде готовят биографический фильм об Элвисе Пресли. Звезду 50-х в новом фильме База Лурмана сыграет молодой актер Остин Батлер.
Отметим, что публика была шокирована внешним сходством знаменитостей. Ради новой роли Батлер, блондин от природы, покрасил волосы в черный цвет, чтобы быть еще больше похожим на своего героя Элвиса Пресли.
27-летний Остин Батлер уже успел сняться в фильме "Однажды в Голливуде" вместе с такими популярными актерами, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. В настоящее время Батлер снимается в главной роли в картине "Мертвые не умирают" вместе с Биллом Мюрреем и Селеной Гомес.
К слову, Остин Батлер уже восемь лет состоит в отношениях с американской певицей и актрисой Ванессой Хадженс. На момент начала отношений Батлеру было 19 лет, а Ванессе – 21. Возлюбленная актера уже прокомментировала радостную новость на своей странице в Instagram. По словам Ванессы, она не может дождаться выхода на экраны фильма, где Батлер сыграет главную роль.
Баз Лурман уже прокомментировал выбор актера на роль Элвиса Пресли. Кинорежиссер заявил, что обратил внимание на Остина Батлера благодаря его отличной игре в спектакле "Ледяное пришествие на Бродвее".
Отметим, что в фильме зрители также увидят известного актера Тома Хэнкса, который сыграет роль менеджера Элвиса Пресли. В студии Warner Bros. отмечают, что в картине зритель увидит непростые отношения между Пресли и его менеджером Томом Паркером. Кроме того, стало известно, что фильм разделен на две части — взлет карьеры Пресли и жизнь артиста после 35 лет. Об этом сообщает CNN.
Ранее мы также писали, что Лана Дель Рей опубликовала песню из нового фильма об Элвисе Пресли.
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